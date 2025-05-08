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全恩菲PO黑白照認「在台生活不容易」　網刷一排加油

記者王靖淳／綜合報導

韓籍啦啦隊女神全恩菲有「韓版邱淑貞」的封號，過去曾是女團「ANS」的成員，後來轉戰韓職起亞虎，成為李多慧、李雅英、李珠珢等人的學妹。平時偶爾會透過社群分享生活的她，昨（7）日突然在Threads發文曬出一張黑白自拍照，坦言：「在台灣生活並不總是那麼容易。」貼文一出，立即引發熱議。

▲▼全恩菲。（圖／翻攝自Threads／jexxbi）

▲全恩菲有「韓版邱淑貞」封號。（圖／翻攝自Instagram／jexxbi）

全恩菲坦言，在台灣生活並不總是那麼容易，但在這段旅程中，她遇到許多喜愛她的人，讓她內心充滿幸福與充滿力量。她表示，在台灣的日子裡，身邊充滿善良又溫暖的人，讓她每天都像是過生日一樣快樂。她對粉絲們的支持充滿感激，同時也強調自己正持續努力準備中，並以溫柔的口吻呼籲大家：「請再耐心等我一下哦！」

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▲▼全恩菲。（圖／翻攝自Threads／jexxbi）

▲全恩菲發黑白圖文訴說心情。（圖／翻攝自Threads／jexxbi）

貼文曝光後，除了吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言關心她給她鼓勵，「加油」、「我們會陪妳一起」、「辛苦了，請先吃好、睡飽」、「知道妳這麼努力的想要來台灣工作，才開始去關注妳，妳真的很棒」、「妳已經很棒了！不要理少部分的酸民，妳要快快樂樂的過每一天。」

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