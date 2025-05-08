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Popu Lady驚喜合體！　「5人全員到齊回憶殺」燦笑全被拍

記者王靖淳／綜合報導

前女團Popu Lady由洪詩、大元、宇珊、寶兒、庭瑄於2012年組成，儘管成員從2019年起就陸續結束合約，但5人感情依舊如同姊妹般緊密。昨（7）日寶兒更在社群驚喜PO出5位成員難得同框的合照，掀起粉絲們滿滿回憶殺。

▲▼Popu lady（圖／翻攝自Instagram／sdd776941）

▲Popu lady在2012年組成。（圖／翻攝自Instagram／sdd776941）

透過寶兒分享的合照可見到，她穿著針織上衣，留著一頭金色短髮，微微側頭對鏡頭比出V的剪刀手勢，身旁的洪詩身穿淺色上衣，傾身靠近寶兒，同樣對鏡頭伸出雙手，比出V手勢。至於照片左邊的庭瑄穿著綠色上衣，頭戴相同色系的棒球帽，眼神望向中間的宇珊，對鏡頭露出俏皮表情。宇珊坐在照片中間，身穿深色上衣的她，露出燦爛笑容，一旁的大元微微傾身靠向她，同樣對鏡頭甜笑。

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▲▼Popu lady（圖／翻攝自Instagram／sdd776941）

▲Popu lady不定時會聚會。（圖／翻攝自Instagram／sdd776941）

照片曝光後不久，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示「有點可愛」、「童年回憶啊」、「太多美女了」、「夢回2012了」、「又一次夢幻合體」、「好久沒看到妳們合體了。」事實上，Popu lady在陸續結束合約後，成員私下仍不定時會聚會，去年12月成員大元才驚喜PO出5位成員難得合體聚餐的合照，開心慶祝成團12週年，如今再發聚會合照，再度引發粉絲討論。

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Popu Lady, 大元, 庭瑄, 洪詩, 宇珊, 寶兒

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