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被控訴到處跳票害乾兒子被黑道電擊　澎恰恰忍住悲傷回應了

記者葉文正／台北報導

藝人澎恰恰今天被債主檢博士指控多項罪名，包括到處跳票，害乾兒子被黑道用電擊棒電擊到屁滾尿流，以及欠債尚有7千多萬元。不過澎恰恰透過經紀人多多表示：「債務部份現在都是法院處理，法院分配，簡先生的債務部分目前也已經在法院處理。」

▲澎恰恰欠債未還，簡姓金主聯合債權人召開記者會 。（圖／記者林敬旻攝）

▲澎恰恰欠債未還，簡姓金主聯合債權人召開記者會 。（圖／記者林敬旻攝）

澎恰恰透過經紀人多多回應：「我本來身為他經紀人，就有義務幫他承接工作跟處理債務，然後跟債主好好溝通，債主也願意給我們時間處理，現在就是請債主們都去法院申請支付命令，然後從澎哥收入扣除還給債主們，簡先生講的過年我拜託他接澎哥合約，是因為當時我看到他跟週刊爆料跟澎哥和廈門金主有簽約，我才打給他，因為經紀約不能這樣雙頭馬車，會很麻煩。」

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▲▼《超級夜總會》前監製楊煥驟逝，澎恰恰黑底白字文哀悼。（圖／翻攝自臉書）

▲《超級夜總會》前監製楊煥驟逝，澎恰恰黑底白字文哀悼。（圖／翻攝自臉書）

至於簡先生控訴澎恰恰到處跳票，多多表示：「我沒有參與這些部分，也不是我能處理的，我也不贊成澎哥到處借錢還錢，因為這是個無底洞。那就請這位簡先生也可以跟其他來找我們協商的債主一樣，統一透過法律程序去申請支付命令處理。」

而澎恰恰親如家人的好友楊煥前天意外在金門身亡，澎恰恰悲慟不已，心情相當低落，所以對於債務部分依然是交給經紀人去分配處理，目前就是認真工作，希望早日還款完畢。

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