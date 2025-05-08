鄧麗君逝世30周年「92歲經紀人也來了」　三哥一口氣曝2大好消息

記者蔡琛儀／台北報導

已故天后鄧麗君今（8日）逝世30周年紀念日，她的三哥、鄧麗君文教基金會董事長鄧長富及其家屬今和粉絲齊聚金寶山筠園，甚至她生前經紀人、高齡92歲的舟木稔專程從日本趕來，鄧長富表示，6月將發行妹妹從未曝光過的遺作〈情歌最愛夜霧時〉，坦言對此期待不已，紀念演唱會也有望在年底舉辦，他也遺憾說妹妹出道多年，自己從未在前台看過她演出。

▲鄧麗君92歲經紀人舟木稔（左）及鄧麗君三哥鄧長富。（圖／鄧麗君文教基金會提供）

鄧長富憶起想起小時候接妹妹放學、幫忙拿書包，他一提才發覺妹妹書包很重，顯見她課業壓力大；後來鄧長富讀軍校後，和妹妹相處時間變少，休假會去幫妹妹打理工作，幫忙提化妝箱跟包包，卻從沒在前台聽過她的歌。

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接著鄧麗君有段時間定居美國，他也到美國讀書，鄧麗君帶著他考駕照、跑銀行、辦信用卡附卡，也難忘在美國時，他不敢開鄧麗君的勞斯萊和賓士，鄧麗君隔幾天就幫他買了一台平民車款，讓他直呼很細心、很體貼。

▲鄧麗君三哥鄧長富。（圖／鄧麗君文教基金會提供）

92歲的舟木稔和鄧麗君共事13年，透露她工作敬業，私下很溫柔體貼，1995年4月底，鄧麗君突然打電話給他，先是關心他身體狀況好不好，隨後說要錄新歌，要請教他的想法，2人本約好1週後在香港或是台灣碰面，但因鄧麗君行程太忙碌，將後續接洽工作交給媽媽，沒想到他再聽到鄧麗君消息，就是鄧麗君病逝泰國，「我非常難過，腦袋一片空白。」而鄧麗君離世30年來，他每年5月8日都一定會來台參與追思活動。