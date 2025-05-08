李珠珢遭爆耍大牌「強佔C位」！李多慧說話了　聞訊真實反應曝光

記者孟育民／台北報導

「AI女神」李珠珢加入富邦悍將啦啦隊Fubon Angels，卻遭週刊踢爆耍大牌，因為無法站C位而情緒失控、拒絕賽前表演等等，引發熱議。李多慧今（13日）出席忠義基金會記者會，被問到此事，她則說：「有看到新聞，當下覺得為什麼？但我不知道其他隊的狀況。」

▲李多慧出席「2025童步長大--蒲公英寶寶助養記者會」。（圖／記者周宸亘攝）

李多慧近年形象親民，在路上遇到球迷都會熱情互動，在韓國還會買禮物送給台灣粉絲。如今李珠珢被爆出耍大牌、要求站C位，被問如果是自己不能站C位會不開心嗎？她秒回：「不會，我開場舞的時候，會被其他女孩說站過來一點，我都會說拜託啦，我後退一點。」至於是否會擔心被傳耍大牌？她笑說：「不要擔心粉絲們！」

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▲李多慧面對記者問題有問必答。（圖／記者周宸亘攝）

另外，李多慧日前PO出一段居家熱舞影片，特別的是，影片中的舞伴竟然是多慧媽，只見媽媽外貌凍齡，母女宛如姊妹一般，讓網友驚訝直呼：「美女基因果然是遺傳的！」她今笑說，事後媽媽也嚇到會變成新聞話題，她回應媽媽「不知道，應該妳漂亮吧」，她昨天也提前跟媽媽說母親節快樂，並清唱〈下雨天〉給媽媽聽，母女感情濃厚！