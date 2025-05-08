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台灣第一女優「真實體重曝」！男友狂餵食要她胖到70kg：這樣最讚

記者潘慧中／綜合報導

吳夢夢有「台灣第一女優」的封號，平常在社群網站除了分享拍攝經歷，也會記錄日常生活。她7日便在社群網站坦言有想減肥的念頭，但男友接連使出的阻撓方式讓她實在拒絕不了。

▲▼吳夢夢。（圖／翻攝自Threads／monmonwu2.0）

▲吳夢夢想減肥結果頻頻被男友阻撓。（圖／翻攝自Threads／monmonwu2.0）

吳夢夢在Threads透露她的身高有166公分，目前體重57公斤，雖然不算過重，但仍萌生「我想減肥」的念頭。不過，她也無奈坦言，男友偏愛肉感女生，甚至明確表示「大概65到70他覺得很讚」，這樣的審美觀讓她的減重之路困難重重。

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「不管我怎麼說要減，他都會想辦法生出我喜歡吃的食物引誘我，」吳夢夢笑說，男友前幾天剛買糕點給她吃，7日又買珍奶給她喝，而且她都完食了，「吃完再減」，這段甜蜜又無奈的互動，讓網友笑稱「男友才是最大的熱量來源」！

▲▼吳夢夢的體態很勻稱。（圖／翻攝自Instagram／monmonwu1.0）

事實上，吳夢夢雖然已累積多年的拍攝資歷，但男友始終是唯一男主角。之前被問到「真的不考慮和其他男優拍片嗎」，她則解釋所有的拍片成本都是男友所出，若要跟其他男優拍片，她勢必無法繼續跟男友交往，如此一來，她不只得自行負擔拍片成本，而且「賠個幾個月就差不多該收了」，最後還因現實考量而退役。

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