邰智源過60歲大壽！自豪「末梢神經氣血超順」　現場做伏地挺身：都不會喘

記者孟育民／台北報導

公視台語台實境節目《來去恁兜洗魂舒》將於本周六（10日）迎來最後一集，巧合的是主持人邰智源也在播出前夕慶祝60歲生日。他感性回顧與邵大倫及嘉賓黃鐙輝、曹雅雯、洪都拉斯完成的旅程，「這段旅程最棒的是可以在台灣四處走透，認識不一樣的人，真的很開心。」從新北金山到屏東潮州，上山下海、親土親民，這場橫跨13集的實境之旅，就像送給自己花甲之年的一份溫暖生日卡。

▲邰智源在節目中迎60歲生日 。（圖／公視台語台提供）

《來去恁兜洗魂舒》最後一集來到新北金山，邰智源與邵大倫體驗當地知名的「黃金溫泉」泡腳行程。邰智源一邊泡腳一邊自誇：「我腳都不會痠，末梢神經氣血超順！」下一秒他突然撲向地板，現場10秒連做8下標準伏地挺身，自豪喊：「你們看～都不會喘！」現場掌聲笑聲齊發，證明「60歲也很可以」的最佳代言人非邰智源莫屬！

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▲▼邰智源體力依舊 。（圖／公視台語台提供）

節目尾聲，兩位主持人邊泡澡邊回顧整季旅程，邰智源故意逗搭檔邵大倫：「這一季13集，每集都很精彩，很多朋友都很支持我們的節目，尤其你不在的那3、4集，大家都特別開心...開心我們節目有些變化。」欲言又止讓邵大倫激動從澡桶跳起來大喊：「你也說快一點，不然我聽了會受傷！」兩人一來一往笑聲不斷，為節目畫下歡樂又溫馨的句點。