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珍妮佛安妮斯頓被狂粉騷擾　開車撞爛住家大門

珍妮佛安妮斯頓遭到狂粉開車衝撞住家豪宅大門，所幸並無人員傷亡。（東方IC）

圖文／鏡週刊

女星珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）在美國時間5月5日遭到狂粉騷擾，對方居然開車直接撞爛她的住家大門，因此遭到逮捕。

警方表示，週一當天就把這位長期騷擾她的影迷吉米韋恩卡威爾（Jimmy Wayne Carwyle）逮捕，在週四召開聽證會之前不得保釋。警方翻閱他過去在社群媒體上的發言，就找到許多蛛絲馬跡，指出他的瘋狂騷擾紀錄。

這些發文包括去年3月26日，他在Facebook發文，「從一開始我就跟珍妮佛安妮斯頓在一起。」10月，他則引用了珍妮佛的護髮產品廣告，「我愛你，珍妮佛安妮斯頓！」

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最近一次發文，他抱怨不知名的勢力，把他們分開了，「假使有人能聯絡到珍妮佛安妮斯頓的話，請讓她知道有人試圖讓我分開她，你會有福報的！」

嫌犯吉米韋恩卡威爾的童年好友，在週二時告訴媒體，去年9月他離開老家密西西比州，搬家到洛杉磯，卻住在當地量販店超市的停車場上。在這之前，他從事收入相當豐富的汽車服務技術工作，但5年前突然離職，從此收入就一直下降，開始妄想自己可以跟珍妮佛安妮斯頓結婚、有如救世主的地位。好友表示，希望他可以得到需要的幫助，「應該有辦法幫到他，但是我不知道。」

但另外一位認識他的好友、牧師梅特利（Marty Merritt）則對媒體表示，自從疫情爆發以來，吉米韋恩卡威爾的性格就大變。「我真的很不希望看到珍妮佛安妮斯頓碰上這種事情，但既然發生了，我希望能帶來足夠的關注，畢竟關注可以帶給吉米一些幫助，他真的需要一些幫助。他到了人生的谷底。」


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