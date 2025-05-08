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家寧又PO新片！　「辣是不敢說的話」…畫面2設定網揭背後原因

記者陳芊秀／綜合報導

YouTuber眾量級家寧、Andy日前撕破臉，被男方指控10年心血全沒了，一家四口遭警檢調查。她沈寂多日，先於1日更新影片，8日再度上傳不露臉影片，封面圖寫下：「酸是回憶，辣是不敢說的話。」

▲▼家寧又PO新片！　「辣是不敢說的話」。（圖／翻攝自YouTube）

▲家寧又PO新片！封面圖「酸是回憶，辣是不敢說的話」。（圖／翻攝自YouTube）

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家寧最新影片「噓！關鍵只有內行人才懂：調醬那一刻！【 秘食趣｜酸辣檸檬蝦Sour and spicy lemon shrimp】」，其風格與上一支「糖葫蘆」相同，皆是分享美食製作過程，全片只有背景音樂，沒有本人露臉，只有人影做出品嘗的姿勢。

影片最後，家寧吃下一口檸檬蝦，配文「幸福的一瞬間，總是悄悄經過，有時，並不是什麼特別的時刻，只是一口食物，就能讓我想起那些藏在日常裡，微小卻真實的幸福，這道酸辣檸檬蝦，像春天甦醒的味蕾：酸是清醒；辣是勇敢；檸檬是生活的光芒；蝦是新鮮的心跳，每一口都在提醒我——原來幸福，不需要太大聲，它就在味道裡，悄悄發生。」留言區再加上一句「關鍵在於調醬，只有自己知道什麼是最適合你」。

▲▼家寧又PO新片！　「辣是不敢說的話」。（圖／翻攝自YouTube）

▲家寧依舊不露臉。（圖／翻攝自YouTube）

然而酸民留言依然居多。有網友留言「愛上家寧，財產歸零」、「真的蠻佩服發生這麼多的風波還是若無其事的發影片欸」、「她賭定台灣人是健忘的」、「不出聲，加英文應該是要騙外國流量」、「酸，妳嚐了，但妳清醒了嗎？辣，妳吃了，但妳勇敢承認錯誤了嗎」、「很佩服欸，心理素質真的很強」、「欸～後面幾句蠻有感覺的欸ChatGPT風格很濃喔」、「美食是最能讓人放下心房的事…很高招」、「拜託可以不要再用影子當開頭結尾嗎？真心覺得很嚇人」。

▲▼家寧又PO新片！　「辣是不敢說的話」。（圖／翻攝自YouTube）

▲家寧影片不出聲、配上英文字幕，網友推測要吸引外國流量。（圖／翻攝自YouTube）

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【微尷尬】有迎接但不多？信徒虔誠跪地等媽祖...他一句話提醒香燈腳全笑了

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