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韓籍啦啦隊女神朴旻曙怒了　「跟蹤我還跟到高鐵上」

記者葉文正／台北報導

韓籍啦啦隊女神朴旻曙(Mingo)現為中職台鋼雄鷹啦啦隊「WING STARS」隊員及T1聯盟台鋼獵鷹啦啦隊表演總監，昨天她出席代言活動，會後不客氣地發文：「記者會結束後，有幾位粉絲在記者會現場外等，但當天的活動非開放粉絲參與，工作人員委婉地拒絕了粉絲合照的需求，之後車子也剛好來了，所以就離開了。」

▲朴旻曙抱怨被粉絲跟騷。（圖／翻攝臉書）

▲朴旻曙抱怨被粉絲跟騷。（圖／翻攝臉書）

朴旻曙說，之後在台北車站又遇到那幾位粉絲，上高鐵前我們去買吃的也一路偷偷跟隨，粉絲拿著翻譯機，然後說他是臨時請假趕到現場，所以希望可以合照。

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▲朴旻曙抱怨被粉絲跟騷。（圖／翻攝臉書）

▲朴旻曙身材不錯。（圖／翻攝臉書）

她無奈表示：「老實說我們也很開心有人喜歡我們，但是基於活動的關係我們真的沒有辦法。如果是平時在別的地方巧遇，大方跟我們打招呼、要求合照，我們一定都是開心回應(除非有不得已的原因才會拒絕)，但現場被拒絕後直接跟來高鐵堵人，這樣的行為真的會滿困擾的，（很抱歉我真的不想用ㄉㄨˇ這個字)。）」

▲朴旻曙抱怨被粉絲跟騷。（圖／翻攝臉書）

▲朴旻曙目前是台鋼成員。（圖／翻攝臉書）

她也抱怨，更讓我們感到害怕的是後來，幾位粉絲還跟上高鐵，在車廂之間找Mingo在哪裡，甚至找到後還再次要求合照，我們真的嚇到了，萬一就這樣跟到家裡怎麼辦…?

接著朴旻曙也跟粉絲喊話：「想跟你們約定一下，有活動的話，我們盡量都在現場見就好了，私底下的行程，給女孩們一點自己的空間，讓他們可以不需要隨時都在工作的狀態。如果不是公開的行程，主辦單位也上前制止了的話，能不能到此就好，真的拜託不要再在高鐵ㄉㄨˇ人了。」如果說被拒絕很不開心的話真的很抱歉，但是麻煩了。

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