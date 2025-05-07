ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

被演藝圈耽誤的選手！修杰楷「用兩鐵登貓空」　氣2女兒不愛運動

記者黃庠棻／台北報導

實力派演員修杰楷斜槓開設YouTube頻道《修TIME》，7日播出最新一集，他獨自挑戰用跑步與騎YouBike的方式抵達貓空。

▲修杰楷挑戰用跑步與騎YouBike的方式抵達貓空。（圖／《修TIME》提供）

▲修杰楷挑戰用跑步與騎YouBike的方式抵達貓空。（圖／《修TIME》提供）

剛開始修杰楷還悠閒感受沿途風光，向遇到的民眾親切招呼問早，沒想到在第一個陡坡就邊騎邊哀嚎，使出吃奶的力氣往上爬，與一旁迅雷不及掩耳的專業車友形成強烈對比，他甚至停下車用牽的慢慢走，笑說我騎車第一次下來用牽的！對我來說是個恥辱！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

登上貓空的過程中遇到許多斜坡，崩潰邊緣的修杰楷頻頻自言自語、自暴自棄，各種嚴峻的條件更讓他懷疑自己怎麼會想出這個企劃，這才領悟到為什麼這集發不到嘉賓，賭氣喊話「這什麼苦行僧企劃！我就自己騎，大家都不要來！」

▲修杰楷挑戰用跑步與騎YouBike的方式抵達貓空。（圖／《修TIME》提供）

▲修杰楷挑戰用跑步與騎YouBike的方式抵達貓空。（圖／《修TIME》提供）

在中繼站稍作休息後，修杰楷看到救命糖，原先信誓旦旦說自己不需要，但下一秒卻開始挑起口味，有種調皮的反差感。在短暫享受獨特口味的草仔粿後，接著以跑步完成此行的最後一公里。他自稱跑步和吃飯一樣簡單，起初也輕鬆邊跑邊探索四周美景，但沒多久後又逐漸暴躁開始想念腳踏車，最終性情大變一路怒衝到終點完成挑戰。

抵達貓空後，修杰楷想起大學時期來訪，周邊的店家尚未那麼多元，也還沒有貓空纜車，從前的回憶湧上心頭，令他相當感慨，也期待有機會能帶家人來重新好好旅遊。

▲修杰楷挑戰用跑步與騎YouBike的方式抵達貓空。（圖／《修TIME》提供）

▲修杰楷挑戰用跑步與騎YouBike的方式抵達貓空。（圖／《修TIME》提供）

身為一位運動狂魔，聊到女兒們不太喜歡運動，這點令修杰楷不能接受，頻頻教育女兒們感到快樂的來源，就是多巴胺，而運動就是可以量產多巴胺的方式，一番爸爸經苦口婆心的希望大家一起開始喜愛運動。

▲修杰楷挑戰用跑步與騎YouBike的方式抵達貓空。（圖／《修TIME》提供）

▲修杰楷挑戰用跑步與騎YouBike的方式抵達貓空。（圖／《修TIME》提供）

事實上，修杰楷原先要報名壯年運動會，卻擔憂自己成績太好可能會轉行，怕自己是「被演藝圈耽誤的運動員」接著，他談到挑戰游泳，又再度擔心學會後自己就是樣樣精通，一番自誇的言論引發製作單位吐槽「為什麼老是在擔心自己變很強？這是多餘的擔心。」

分享給朋友：

追蹤我們：

#白沙屯媽祖 衝上南投松柏嶺！200年來首度駐駕受天宮

推薦閱讀

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！　「離婚止血」保全30萬人團購生意

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！　「離婚止血」保全30萬人團購生意

宥勝爆離婚！　復出無望「妻子慈惠護短」團購遭殃…配偶欄空白

宥勝爆離婚！　復出無望「妻子慈惠護短」團購遭殃…配偶欄空白

金秀賢逼金賽綸「看他偷吃女偶像床照」！　做完嘲笑小三：上床有海帶味

金秀賢逼金賽綸「看他偷吃女偶像床照」！　做完嘲笑小三：上床有海帶味

快訊／金秀賢遭提告「性虐待金賽綸」！　她生前錄音檔：真的很可怕

快訊／金秀賢遭提告「性虐待金賽綸」！　她生前錄音檔：真的很可怕

快訊／金賽綸生前自白：國二被迫和金秀賢發生關係！　偷拍性愛照威脅

快訊／金賽綸生前自白：國二被迫和金秀賢發生關係！　偷拍性愛照威脅

「精神不好，是熙媛接住我」　周渝民《與惡2》訪問…罕談前女友

「精神不好，是熙媛接住我」　周渝民《與惡2》訪問…罕談前女友

慈惠力挺「愛能超越一切」今傳斬斷10年婚　宥勝經紀人回應了！

慈惠力挺「愛能超越一切」今傳斬斷10年婚　宥勝經紀人回應了！

李珠珢應援非C位不站！　遭知情人士爆沒禮貌「無底線鬧事」

李珠珢應援非C位不站！　遭知情人士爆沒禮貌「無底線鬧事」

宥勝悄搬離200坪清水農宅！「住家圍帆布遮偷拍」重啟活動遭抵制

宥勝悄搬離200坪清水農宅！「住家圍帆布遮偷拍」重啟活動遭抵制

陳乃榮、賴琳恩長跑8年遭傳婚變回應了　驚爆「女兒已經1歲多」！

陳乃榮、賴琳恩長跑8年遭傳婚變回應了　驚爆「女兒已經1歲多」！

宥勝婚變導火線傳2原因！　知情者爆：2人早就離婚…配偶欄悄空白

宥勝婚變導火線傳2原因！　知情者爆：2人早就離婚…配偶欄悄空白

八點檔女星江泳錡前夫突然過世　她含悲處理後事跟事業　「當時在他身邊」

八點檔女星江泳錡前夫突然過世　她含悲處理後事跟事業　「當時在他身邊」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！　「離婚止血」保全30萬人團購生意

宥勝爆離婚！　復出無望「妻子慈惠護短」團購遭殃…配偶欄空白

金秀賢逼金賽綸「看他偷吃女偶像床照」！　做完嘲笑小三：上床有海帶味

快訊／金秀賢遭提告「性虐待金賽綸」！　她生前錄音檔：真的很可怕

快訊／金賽綸生前自白：國二被迫和金秀賢發生關係！　偷拍性愛照威脅

「精神不好，是熙媛接住我」　周渝民《與惡2》訪問…罕談前女友

慈惠力挺「愛能超越一切」今傳斬斷10年婚　宥勝經紀人回應了！

李珠珢應援非C位不站！　遭知情人士爆沒禮貌「無底線鬧事」

宥勝悄搬離200坪清水農宅！「住家圍帆布遮偷拍」重啟活動遭抵制

陳乃榮、賴琳恩長跑8年遭傳婚變回應了　驚爆「女兒已經1歲多」！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

修杰楷

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 鳳小岳曝叛逆史！高中休學2年想衝西藏　《九降風》意外改寫人生
  2. 被演藝圈耽誤的選手！修杰楷「用兩鐵登貓空」　氣2女兒不愛運動
  3. 酒後失控大鬧婚禮 　趙正平「點火燒桌巾」沒人敢攔
  4. 抓包小哈利偷化妝…伊能靜嘆「還是發生了」　溫柔回應感動網
  5. 整輛救護車搬到舞台！《火神的眼淚》音樂劇「超狂卡司」逼哭觀眾
  6. BKPP來了！500粉絲冒雨接機　戴紅藍情侶帽現身「暖心簽名」連路人都讚嘆
  7. 邵雨薇新戲再合作李國毅！　糾纏施柏宇「談三角戀」他曬黑認不出
  8. 蔡詩芸洩第二胎進度　曝5歲愛女「遺傳音樂天份」超萌
  9. 劉子銓《與惡2》殺人太入戲「靠典典寶寶療癒」　拍4個月認很黑暗
  10. 全文／金秀賢發表4點律師聲明反擊！　加碼開告曝「詐騙犯勒索未果」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366