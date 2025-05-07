被演藝圈耽誤的選手！修杰楷「用兩鐵登貓空」　氣2女兒不愛運動

記者黃庠棻／台北報導

實力派演員修杰楷斜槓開設YouTube頻道《修TIME》，7日播出最新一集，他獨自挑戰用跑步與騎YouBike的方式抵達貓空。

▲修杰楷挑戰用跑步與騎YouBike的方式抵達貓空。（圖／《修TIME》提供）

剛開始修杰楷還悠閒感受沿途風光，向遇到的民眾親切招呼問早，沒想到在第一個陡坡就邊騎邊哀嚎，使出吃奶的力氣往上爬，與一旁迅雷不及掩耳的專業車友形成強烈對比，他甚至停下車用牽的慢慢走，笑說我騎車第一次下來用牽的！對我來說是個恥辱！」

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登上貓空的過程中遇到許多斜坡，崩潰邊緣的修杰楷頻頻自言自語、自暴自棄，各種嚴峻的條件更讓他懷疑自己怎麼會想出這個企劃，這才領悟到為什麼這集發不到嘉賓，賭氣喊話「這什麼苦行僧企劃！我就自己騎，大家都不要來！」





▲修杰楷挑戰用跑步與騎YouBike的方式抵達貓空。（圖／《修TIME》提供）

在中繼站稍作休息後，修杰楷看到救命糖，原先信誓旦旦說自己不需要，但下一秒卻開始挑起口味，有種調皮的反差感。在短暫享受獨特口味的草仔粿後，接著以跑步完成此行的最後一公里。他自稱跑步和吃飯一樣簡單，起初也輕鬆邊跑邊探索四周美景，但沒多久後又逐漸暴躁開始想念腳踏車，最終性情大變一路怒衝到終點完成挑戰。

抵達貓空後，修杰楷想起大學時期來訪，周邊的店家尚未那麼多元，也還沒有貓空纜車，從前的回憶湧上心頭，令他相當感慨，也期待有機會能帶家人來重新好好旅遊。

▲修杰楷挑戰用跑步與騎YouBike的方式抵達貓空。（圖／《修TIME》提供）

身為一位運動狂魔，聊到女兒們不太喜歡運動，這點令修杰楷不能接受，頻頻教育女兒們感到快樂的來源，就是多巴胺，而運動就是可以量產多巴胺的方式，一番爸爸經苦口婆心的希望大家一起開始喜愛運動。

▲修杰楷挑戰用跑步與騎YouBike的方式抵達貓空。（圖／《修TIME》提供）

事實上，修杰楷原先要報名壯年運動會，卻擔憂自己成績太好可能會轉行，怕自己是「被演藝圈耽誤的運動員」接著，他談到挑戰游泳，又再度擔心學會後自己就是樣樣精通，一番自誇的言論引發製作單位吐槽「為什麼老是在擔心自己變很強？這是多餘的擔心。」