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蔡詩芸洩第二胎進度　曝5歲愛女「遺傳音樂天份」超萌

記者蔡琛儀／台北報導

蔡詩芸今（7日）出席2025「潮臺北TRENDY TAIPEI」記者會，她提到5歲女兒有遺傳自己的音樂天分，現在也開始學鋼琴，平常對於音樂喜好也非常有主見，像是〈APT.〉已經聽了快200遍，問蔡詩芸女兒是否會點播她的歌？她表示：「女兒會點我的〈粉紅太陽花〉因為這首比較偏可愛風。」

▲▼蔡詩芸出席「2025 TRENDY TAIPEI 潮臺北」JAM JAM ASIA啟售記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲蔡詩芸將和沖繩饒唱組合「OZworld」一起演出。（圖／記者湯興漢攝）

最近事情繁忙的她，前陣子好不容易可休息，鼻竇炎竟因此發作，好在目前已經痊癒；老公王陽明也在2月腳扭傷，被傳出原本要參與世壯運籃球賽因此有變數，今蔡詩芸被問到王陽明腳傷，表示他非常積極治療，已經好得差不多了，但對於老公原本要參加世壯運則表示不知情。

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蔡詩芸也透露，近期已經開始著手準備新歌製作，最近就會推出，至於新專輯則還在努力中。由於她之前就透露想拚生第二胎，今在被問到此事，蔡詩芸則笑說確實有想要第二胎：「女人真的很難在事業跟工作找到平衡點，生小孩目前不在我的計畫裡面，不要給我壓力啦，有好消息會跟大家分享！」

▲▼蔡詩芸出席「2025 TRENDY TAIPEI 潮臺北」JAM JAM ASIA啟售記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼蔡詩芸與北流董事長黃韻玲睽違多年再合作。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼蔡詩芸出席「2025 TRENDY TAIPEI 潮臺北」JAM JAM ASIA啟售記者會。（圖／記者湯興漢攝）

2025「潮臺北TRENDY TAIPEI將於8月25日至9月7日舉行，今（7日）揭曉首波卡司包括金曲樂團「落日飛車」、Deca Joins 、泰國天團「POTATO」、馬來西亞樂團「babychair」、台灣的「怕胖團」則將與日本樂團「the telephones」共演，蔡詩芸也將首度與沖繩饒唱組合「OZworld」一起演出。

首次參加的蔡詩芸今天以一身緊身深黑連身禮服亮麗出席，「謝謝製作人米奇林牽線，讓我能和日本沖繩的饒唱雙刀流歌手OZworld合作！」先前就有聽過OZworld創作的蔡詩芸表示很欣賞他的音樂，但米其林對於雙方的表演內容表示還不能透露太多，但會非常精彩。

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