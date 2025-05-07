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金賽綸生前留「1小時30分錄音檔」　高層出40億收買失敗…爆料者遭襲

記者劉宜庭／綜合報導

金賽綸家屬與YouTube 頻道「橫豎研究所」今日（7日）下午1點舉行記者會，公開金賽綸生前長達1小時30分鐘的通話錄音，內容包括她控訴國二開始遭到金秀賢性虐待，以及持有錄音檔的舉報者收到金秀賢方提出支付40億韓幣換取錄音檔的提議。

▲▼金賽綸家屬記者會控金秀賢。（圖／翻攝自YouTube）

▲金賽綸生前留下控訴金秀賢的錄音檔。（圖／翻攝自YouTube）

記者會上，金賽綸方律師透露：「當天遺屬方通過本法律事務所，向金秀賢提出了違反《兒童福利法》及誣告罪的控告狀。」並主張：「遺屬方確認金秀賢從故金賽綸小姐還是國中二年級寒假時，對她進行猥褻行為或性騷擾等性虐待行為。」

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▲▼ 金秀賢「毀滅式新版親吻照」又加一！嘟嘴靠近金賽綸　韓網崩潰。（圖／翻攝自dcinside）

▲金秀賢、金賽綸曾經交往。（圖／翻攝自dcinside）

金世義表示：「金賽綸對與金秀賢相關的諸多犯罪事實進行了長達1小時30分鐘的通話錄音。這是在金賽綸與爆料者雙方同意的情況下進行的錄音，並非秘密錄音。所有錄音內容都保存下來了。爆料者曾向金賽綸徵求錄音的同意，而金賽綸也同意了。今年美國東部時間1月10日，這段充滿震撼且赤裸裸內容的錄音被保存下來。而持有這段錄音的爆料者於韓國時間本月1日（週四）遭到來自韓國和中國的兩名不明人士襲擊。」

金世義說：「金秀賢所屬公司Gold Medalist的一名董事直接打電話給舉報者，提議支付40億韓元以換取錄音。金秀賢的律師們也曾打過電話。而李鎮浩則提議支付10億韓元。」但在舉報者拒絕後，他的生命安全受到了嚴重威脅，遭遇兇器襲擊，甚至險些喪命，目前案件正由美國FBI調查。

▲金秀賢和金賽綸風波越演越烈。（圖／翻攝自金秀賢金賽綸IG）

▲金賽綸、金秀賢。（圖／翻攝自Instagram／ron_sae、soohyun_k216）

在錄音檔內容中，金賽綸在去世前一個月向舉報人透露了與金秀賢交往的事實：「從國中時期開始和金秀賢交往，到了大學後分手了。從國中時期開始就感覺被利用了。國中二年級寒假時和金秀賢第一次發生（性關係）。現在回想起來，覺得是被迫的。」她還說：「金秀賢（交往期間）把與其他人發生性關係的事情展示給我看。他說和自己發生關係的偶像身上有海帶味，還將對方的名字存在手機裡，備註為『海帶』。如果我有條件，早就揭露了。」

「知道這件事的人也不多，但大家的反應都一樣，說我是瘋女人，問為什麼不揭發他。」金賽綸還憤怒地說：「如果經濟條件允許的話，我早就把這些事情全都揭露了。」

此外，金賽綸也痛訴：「待在韓國真的太辛苦了，真的很難受，甚至覺得自己是不是該死了。在韓國什麼也做不了，快要瘋掉了。老實說，我現在能做的事情也沒有。我試著真心去開始做些什麼，但無論做什麼，YouTube或新聞都會把我描寫得很奇怪。最讓人痛苦的是那些完全不了解我的人。老實說，這可能是演員或藝人都會經歷的事情，但當我想做點什麼時，他們根本不了解我的情況，卻說我是虛偽的，是在演戲。」

▲錄音檔中，金賽綸痛訴無助狀況。（圖／翻攝自金賽綸、曹承衍IG）

接著金賽綸說：「比如說，我在便利商店喝一罐啤酒，他們就會說『她還是沒改，還在喝酒』。我知道有很多人認識我，但我也需要賺錢，所以才去工作。不管在哪裡，只要是我能工作的地方，我都會努力，但他們卻把我描寫得很奇怪。」她補充說：「真的很奇怪，我從來沒說過自己做得很好，也沒上過節目，但我得吃飯，所以才需要賺錢，不是嗎？」

此外，她還表示：「真的快要爆炸了。不只是一兩個人，而是那些完全不了解我的人，不斷發表文章和做節目。這不是一次兩次的事，真的很奇怪。那些做YouTube的人，即使我換了號碼，他們還是會打電話來。然後又有其他人不斷聯繫我。他們拿著未經確認的內容去做節目，讓我無法重新站起來，這真的讓我非常痛苦和憤怒。他們上傳影片後，記者們連確認都不確認就直接發表。」

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