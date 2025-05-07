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宥勝爆離婚！　復出無望「妻子慈惠護短」團購遭殃…配偶欄空白

宥勝爆離婚／復出無望！慈惠護短團購也遭殃　宥勝偶欄空白爆離婚

▲宥勝的頻道停止更新2年，日前無預警上傳新片稱自己接受了法律制裁，感謝法官給他機會悔改，想再復出但遭抨擊。（圖／翻攝自宥勝去哪兒YouTube）

圖文／鏡週刊

今年2月時，宥勝到台北地檢署支付公庫200萬元後，#MeToo官司正式落幕；他之前因強制猥褻公司女員工遭起訴，還被發現有聯手老婆慈惠向被害人串供之嫌。雖然宥勝被判刑、錢也繳了，力求重回公眾舞台，慈惠也相挺，只是形象已黑到無法翻身，因此改稱不再參與任何代言、演出、品牌合作。

宥勝爆離婚／復出無望！慈惠護短團購也遭殃　宥勝偶欄空白爆離婚

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▲宥勝老婆慈惠受到連累，傳與宥勝已經不再是夫妻，為了兒女未來切割。（圖／翻攝自慈惠IG）

在此期間，慈惠仍然一直支持宥勝，但發言也連帶遭炎上，比如「我始終相信，愛，能超越一切。」就挨酸包庇與護短、盲愛過了頭。慈惠後來被發現移除大頭貼及家庭相關照片，保護兒女的意圖明顯，最新消息則是傳出她與宥勝不再是法定夫妻關係了。

據讀者向本刊爆料，雖然無法透露太多細節，不過確定有次在辦事的時候，發現宥勝證件上的配偶欄已經是空白，也就是說他已與慈惠離婚。圈內知情人士分析兩人應是切割，否則連帶一子一女的未來也難以預料，畢竟宥勝無法復出，斷了最大經濟來源，慈惠的團購、直銷事業連帶受到影響，目前也是風雨飄搖的狀態。

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