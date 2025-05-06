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前任全是超大咖！私人派對「激吻照曝光」　超模吉吉哈蒂德認愛

記者劉宜庭／綜合報導

人氣超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）迎來30歲生日，並在美國時間4日於IG罕見放閃，正式官宣戀情，主角正是與她相差20歲的奧斯卡提名男星布萊德利庫柏（Bradley Cooper），兩人先前多次傳出緋聞，這次終於以「親吻照」證實戀人關係，甜度爆表，也讓粉絲驚喜不已。

▲前任全是超大咖！私人派對「激吻照曝光」　超模吉吉哈蒂德認愛。（圖／翻攝自吉吉哈蒂德IG）

▲吉吉哈蒂德緊捧布萊德利庫柏親吻。（圖／翻攝自吉吉哈蒂德IG）

吉吉哈蒂德曬出多張派對合照，其中一張就是她緊緊捧著布萊德利庫柏臉頰、閉眼深情一吻的親密畫面，雖未標註對方帳號，卻直接以行動宣布戀情進展，閃瞎全場。這也是她自與前夫、一世代（One Direction）成員贊恩馬利克（Zayn Malik）離婚後，首次公開新戀情。

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文中，吉吉哈蒂德感性寫道：「我好幸運能成為母親、朋友、伴侶、姐妹、女兒和同事，能與這些了不起的人並肩同行，真的太感恩了！」她表示，無論人生高潮或低谷，都是寶貴的經歷和禮物，「我度過了最美好的時光，感受到滿滿的愛與祝福，為能邁入新10年感到榮幸與期待。」

▲前任全是超大咖！私人派對「激吻照曝光」　超模吉吉哈蒂德認愛。（圖／翻攝自吉吉哈蒂德IG）

▲前任全是超大咖！私人派對「激吻照曝光」　超模吉吉哈蒂德認愛。（圖／翻攝自吉吉哈蒂德IG）

▲前任全是超大咖！私人派對「激吻照曝光」　超模吉吉哈蒂德認愛。（圖／翻攝自吉吉哈蒂德IG）

▲前任全是超大咖！私人派對「激吻照曝光」　超模吉吉哈蒂德認愛。（圖／翻攝自吉吉哈蒂德IG）

▲吉吉哈蒂德迎來30歲生日。（圖／翻攝自吉吉哈蒂德IG）

據外媒報導，在派對當天，吉吉哈蒂德與布萊德利庫柏被拍到手牽手走入紐約高級餐廳，共度生日夜晚。當天兩人穿著派對造型，儼然一對戀人。眼尖網友也發現她的無名指上配戴一枚金戒指，引發熱烈討論，猜測是否代表戀情正邁向更進一步的階段。

▲前任全是超大咖！私人派對「激吻照曝光」　超模吉吉哈蒂德認愛。（圖／翻攝自吉吉哈蒂德IG）

▲前任全是超大咖！私人派對「激吻照曝光」　超模吉吉哈蒂德認愛。（圖／翻攝自吉吉哈蒂德IG）

▲前任全是超大咖！私人派對「激吻照曝光」　超模吉吉哈蒂德認愛。（圖／翻攝自吉吉哈蒂德IG）

▲前任全是超大咖！私人派對「激吻照曝光」　超模吉吉哈蒂德認愛。（圖／翻攝自吉吉哈蒂德IG）

▲吉吉哈蒂德開私人慶生派對。（圖／翻攝自吉吉哈蒂德IG）

吉吉哈蒂德情史豐富，曾與寇弟（Cody Simpson）有過一段情，後來與贊恩結婚、育有一女，離婚後，她一度與李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）傳出緋聞，直到去年被拍到與布萊德利庫柏牽手逛街，才正式公開，如今首度透過IG認愛，吸引大票粉絲留言祝福。

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吉吉哈蒂德, Gigi Hadid, 布萊德利庫柏, Bradley Cooper

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