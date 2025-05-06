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周華健開唱自嘲「閉眼就睡著」！　 經典歌連發掀全場大合唱

▲▼ 周華健日前到澳門舉辦由寬魚國際主辦的《少年俠客世界巡迴演唱會》。（圖／擺渡人/寬魚國際提供）

▲▼ 周華健日前到澳門舉辦由寬魚國際主辦的《少年俠客世界巡迴演唱會》。（圖／擺渡人/寬魚國際提供）

▲ 周華健日前到澳門舉辦《少年俠客世界巡迴演唱會》。（圖／擺渡人/寬魚國際提供）

記者翁子涵／台北報導

「國民歌王」周華健《少年俠客世界巡迴演唱會》5月2日起一連兩天重返澳門開唱，由「寬魚國際」主辦，開場水墨山水畫舞台視覺，呼應演唱會主題，鼓陣帶出《俠客行》，展現磅礡氣勢，他唱遍經典曲目《刀劍如夢》、《讓我歡喜讓我憂》、《花心》、《孤枕難眠》、《朋友》等歌，周華健不改幽默本性笑說：「演唱會名稱叫『少年俠客』，是希望不要唱太多情歌，年紀大了不適合寫情歌，什麼想你想到睡不著，想到翻來覆去，我現在閉眼睛就睡著了！」

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▲▼ 周華健經典歌連唱，讓歌迷陶醉。（圖／擺渡人/寬魚國際提供）

▲▼ 周華健經典歌連唱，讓歌迷陶醉。（圖／擺渡人/寬魚國際提供）

▲▼ 周華健日前到澳門舉辦由寬魚國際主辦的《少年俠客世界巡迴演唱會》。（圖／擺渡人/寬魚國際提供）

周華健創作《天下有情人》是30年前古天樂與李若彤主演經典港劇《神鵰俠侶》主題曲，由他和齊豫合唱，周華健搞笑說：「這次演唱會失策，我們女主角沒有空， 一會兒小龍女是我，楊過也是我，有人說『那鵰呢』?我當然就讓問問題的那位朋友幫我忙啦。」粉絲笑翻。

在演唱為兒女所寫的《親親我的寶貝》之前，周華健分享：「第一天當爸爸太高興， 感覺太好了，就創作這首歌，希望這首歌能陪兒女長大，後來他們沒怎麼聽這首歌，現在我年紀大了，兒子也年紀大了，我放棄了，哪一天他當爸爸，我就努力進攻我的孫子，這首歌就改成《親親我的孫子》。」

周華健這次共換3套造型，以「少年」與「俠客」兩個概念串聯，雙主題的演唱會，引領觀眾如同翻開一本小說，舞台設計則以多塊LED屏幕層疊交錯，呈現武俠奇幻風格視覺，還特別以上下捲設計，呈現完全不同的歌單與節目，上卷展現新時代的經典武俠，下卷帶來經典動人的好歌，為了讓粉絲有全新感受，不僅經典曲目如《鬼迷心竅》等歌重新編曲，全場近30首歌，一氣呵成，他嗓音狀況極佳，讓歌迷聽得過癮。
 

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