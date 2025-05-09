Coachella王子班森布恩爆紅是命中註定　用後空翻絕殺全場的創作型歌手

文／妞新聞

在這場流行文化最高殿堂之一的Coachella，班森布恩（Benson Boone）穿著閃亮亮onesie、披著致敬Freddie Mercury（佛萊迪墨裘瑞）的白色皮草，在5萬觀眾面前彈著《Bohemian Rhapsody》，翻身一跳，空中轉體，落地接唱，全場瘋掉。而當布萊恩梅（Brian May） 本人從舞台升起，一起彈下經典solo，那一刻，你就知道這會是歷史上的重要留名舞台。

▲班森布恩Coachella演出邀來皇后合唱團吉他手布萊恩梅。（圖／Youtube／Coachella）

從TikTok到葛萊美

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班森布恩的爆紅不是運氣，是命中註定

班森布恩是那種看到他的演出片段，讓你忍不住想Google「他是誰」的男孩。21歲發行《Ghost Town》打進 Billboard，22歲以《Beautiful Things》橫掃全球，還被Taylor Swift（泰勒絲）指名為Eras Tour倫敦場嘉賓。葛萊美頒獎典禮上，他一連後空翻兩次，唱到破防，還穿著那套讓Mark Zuckerberg（馬克祖克柏）cosplay的超閃jumpsuit。拜託，連祖克柏都模仿他，我們怎麼可能不愛他！

不只是唱情歌的深情才子

還是會讓你掉淚的好孫子



《In the Stars》是寫給過世祖母的作品，他說每一個歌詞都藏著兩人相處的片段。不是每個人都會願意這樣把心挖出來給世界看，但他會。因為對班森布恩而言，音樂就是他最純粹的語言。而他的代表作《Beautiful Things》，其實是他陷入戀愛不安感的真實寫照。他在訪問中說：「這是第一次，我真的害怕失去某個人。」啊！這不是我們青春裡最心跳又最痛的時刻嗎？

陽光、可愛、有點冒失但不失禮貌的生活系男友候選人

班森布恩從小就愛翻筋斗，是校隊跳水選手，也演過《Elf: The Musical》的Buddy。你以為他很會唱、很會翻、還很會演，就夠了？錯。他連封面設計、鼓、吉他、鋼琴都自己來。但他也會擔心自己的身材、對表演服裝感到焦慮，說不想靠外表吸引觀眾。他那句「我不想讓我的身體成為演出的主角」真的讓人好想抱緊處理。

戀愛中的Benson：低調而甜得剛剛好

2024年他和TikTok紅人Maggie Thurmon穩定交往中，紅毯上牽手、演唱會後台抱抱、Maggie說他是 “rockstar”、他說她是「最溫柔善良的靈魂」。這種戀愛狀態真的好迷人，是那種「你開心，我就滿足」的溫柔。

世界需要這種讓人不知不覺相信愛的男孩

當然，班森布恩還年輕。他才22歲，還在學習如何成為明星，也還在摸索自己在愛情裡的模樣。但他的歌聲早已讓我們相信，那些最真實、最脆弱、最熱烈的情緒，他都可以用音樂唱進我們的心裡。

他可以在Coachella唱Queen，也可以寫一首關於祖母的歌讓全世界哭。可以在舞台上翻滾，也可以在台下羞澀地說「我只是想寫好一首歌」。這樣的男孩，你不必馬上愛上，但看著他走過這一切，很難不默默地說一句：他真的很特別。而妞編，已經等不及他6月的新專輯《American Heart》了，你也一樣嗎？



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