百大美女冠軍床戲國民男神！張金珠「親親」破菲律賓紀錄

記者許逸群／台北報導

菲律賓浪漫愛情喜劇《所以親親會消失對不對》（My Love Will Make You Disappear）將在台灣甜蜜獻映！本片由菲律賓全能天后張金珠（Kim Chiu）與國民男神保羅艾夫利諾（Paulo Avelino）攜手主演，繼菲版《金秘書為何那樣》後再度合作，打造出一段關於「愛情詛咒」的奇幻戀曲。

▲菲律賓浪漫愛情喜劇《所以親親會消失對不對》。（圖／威視電影提供）

電影故事靈感源自菲律賓民間傳說，結合韓式浪漫喜劇風格，在全球30國、超過700間戲院同步上映，刷新菲律賓電影年度開片紀錄，首周末3天全球更突破1億披索（約5400萬台幣）票房，一舉成為今年最賣座的菲律賓本土電影！

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▲張金珠以自然活潑的演技詮釋女主角的無厘頭日常。（圖／威視電影提供）

電影講述深信自己受到「親親詛咒」的女主角莎麗，每當與喜歡的對象接吻，對方都會離奇消失。張金珠以自然活潑的演技詮釋女主角的無厘頭日常，逗趣的橋段讓人笑到噴淚。片中一場她搞笑扮鬼的橋段更成為影廳內的爆笑焦點，另一場與男主角的曖昧床戲則是讓影迷臉紅尖叫。

張金珠是菲律賓人氣最高的全方位女星之一，身兼歌手、演員、主持與模特兒等多重身份。不僅曾榮登《Yes!》雜誌「百大最美明星」冠軍，更獲國際財經雜誌《富比士》評選為「亞太最具影響力主持人」之一。去年更以精湛演技與高人氣拿下韓國《首爾國際電視節》亞洲明星獎，魅力橫掃亞洲各地。