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吳承恩單飛宣布「新身份」！　砸6位數心痛喊：多了份責任

▲▼吳承恩宣布以個人身份再出發。（圖／重星音樂提供）

▲吳承恩宣布以個人身份再出發。（圖／重星音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

昔日從選秀節目出身、擔任男團ALL IN 5隊長的CN吳承恩，宣布今年以個人身份再闖演藝圈，為了迎接即將到來的29歲生日，他自掏腰包花6位數推出新單曲〈1天1%〉，過去團體發片有公司金援相助，現在重新歸零什麼都自己來，吳承恩坦言：「人生中還沒有花那麼多錢過，老實說還是會心痛痛的，但心境上又覺得很有成就感，自己辛苦賺的錢投資在自己身上，多了份責任的感覺。」

▲▼吳承恩自掏腰包6位數推出新單曲〈1天1%〉。（圖／重星音樂提供）

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▲吳承恩自掏腰包6位數推出新單曲〈1天1%〉。（圖／重星音樂提供）

吳承恩將以個人身份在演藝圈單打獨鬥，為此心境上也做了許多調整，他表示：「以前在團隊裡面，都是隊長的身分，當時的我為了團隊，會以團體跟團員為主，但現在從男團畢業，我想為自己好好努力一次！」不過他也坦承過程中也碰到不少挫折，一個人的時候，發現自己有很多不足，過去身邊有團員們互相幫忙，但現在他才徹底意識到必須讓自己變得更好、更強大。
 
他也想藉由新歌鼓勵自己、也鼓勵別人，「勇敢去追尋想要的東西，珍惜每一天的時間，不要留下遺憾。」原本歌曲已經錄製完成，但他聽完之後還是覺得不滿意，因此主動要求再錄一次。

他透露：「之前唱的風格都是比較饒舌偏嗨跟帥的歌，這次需要溫暖、溫柔一點，在一開始配唱的時候還找不太到老師要的感覺，對於聲帶跟聲音的掌控度還沒那麼高，後來製作人推薦了歌唱老師，上過課後，再拜託製作人給我重新錄製一次，才有這次的作品。很感謝製作人特地給我一次上訴的機會。」
 

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