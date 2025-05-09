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小孟老師／5月9日星座運勢　水瓶股票獲利

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：工作易獲支持
感情：注重自身形象
財運：證券投資獲利
水瓶幸運色：黑色
貴人：巨蟹
小人：獅子

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雙子座

工作：精力旺盛積極
感情：熱情大方慷慨
財運：交給理專規劃
雙子幸運色：桃紅色
貴人：水瓶
小人：天蠍

天秤座

工作：勇於創造願景
感情：為善永遠無懼
財運：土地買賣成功
天秤幸運色：丹寧色
貴人：天蠍
小人：水瓶

【土象星座】

魔羯座

工作：與人互動和諧
感情：接納對方缺點
財運：理想外出採購
魔羯幸運色：茶綠色
貴人：射手
小人：雙魚

金牛座

工作：事業有聲有色
感情：獲得對方諒解
財運：消費理性選購
金牛幸運色：銀灰色
貴人：魔羯
小人：水瓶

處女座

工作：工作集中精神
感情：與舊識再相聚
財運：靠腦力賺大錢
處女幸運色：孔雀藍
貴人：雙魚
小人：牡羊

【水象星座】

巨蟹座

工作：工作態度認真
感情：講求平衡付出
財運：善理財收入增
巨蟹幸運色：靛紫色
貴人：處女
小人：天秤

天蠍座

工作：工作踏實穩定
感情：伴侶互動甜美
財運：二手物品賺錢
天蠍幸運色：藕紫色
貴人：天秤
小人：巨蟹

雙魚座

工作：與領袖有接觸
感情：愛情平順安穩
財運：長輩資助現金
雙魚幸運色：芋紫色
貴人：獅子
小人：雙魚

【火象星座】

牡羊座

工作：求職者機會多
感情：纏綿在浪漫中
財運：投資瞄準時機
牡羊幸運色：寶藍色
貴人：金牛
小人：射手

獅子座

工作：獲得彈性工時
感情：講求平衡付出
財運：財務支出平衡
獅子幸運色：米白色
貴人：牡羊
小人：金牛

射手座

工作：趕小人遇貴人
感情：保持良好狀態
財運：販售手工藝品
射手幸運色：淺灰色
貴人：水瓶
小人：雙子

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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