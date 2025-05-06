啦啦隊女神爆當小三突鎖IG！tag前男友正宮道歉　認：他來我家見面

▲身材很好的琁琁被稱為「長腿芭蕾女神」。（圖／翻攝自琁琁IG）

圖文／CTWANT

啦啦隊員琁琁去年加入Pilots Crew桃園璞園領航猿，身材高挑的她被稱為「長腿芭蕾女神」，時常在IG分享熱舞的影片，手長腳長跳起舞來相當賞心悅目。不過先前琁琁突然將IG帳號設為私人，頭貼及精選影片都被撤掉，並在限動發出道歉聲明，疑似是介入前男友的感情，而在限動消失後，琁琁又將IG恢復成公開帳號，難免給人一種大街罵人，小巷道歉的感覺。

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▲琁琁突然將IG轉為私人，並向前男友的現任女友道歉。（圖／翻攝自琁琁IG）

琁琁時常在IG與粉絲們互動，但日前忽然將IG的頭貼撤掉，變成無照片的小灰人，原本的精選影片也消失，讓原本有追蹤她的粉絲摸不著頭緒，接著她PO出道歉聲明，「我不該在知道我前男友有女友的情況下回覆他的訊息，還答應他來我家這件事，甚至還有見面，之後我不會再造成妳的困擾。」

▲琁琁也為了私事驚擾到大家而道歉。（圖／翻攝自琁琁IG）

後來琁琁再度道歉，表示：「對不起因為自己的私事，讓大家對我有疑慮，以後會更加注意自己的言行舉止。」雖然琁琁有標記正宮的帳號，但或許是擔心事情燒太大，她選擇將帳號轉為私人後才道歉，過了幾天後讓帳號恢復正常，並繼續轉發啦啦隊應援的資訊，的確讓旁人的觀感有點不佳。

▲道歉過後，琁琁又將IG轉為公開帳號。（圖／翻攝自琁琁IG）

▲去年10月琁琁才加入啦啦隊。（圖／翻攝自Pilots Crew桃園璞園領航猿啦啦隊臉書）

去年10月琁琁才加入啦啦隊，12月初登場，算是相當新鮮的新血，當時球隊的介紹中提到她很喜歡跳舞，從小接觸不同的舞風，甚至擁有大長腿，跳著優雅的芭蕾，並說她很喜歡球賽的氣氛，期待能在球場上見到大家。3月時琁琁也隨著球隊前往澳門參加東亞超級聯賽，帶領球迷們比出手錶手勢，代表著現在就是屬於領航猿的時刻。

▲琁琁先前隨著球隊到澳門應援。（圖／翻攝自琁琁IG）

琁琁也在IG發表前往澳門應援的感想，表示：「謝謝球團給我們的機會，讓我們可以一起來澳門應援東超Final four！雖然比賽結束一個禮拜了，但還是會想念那幾天熱血沸騰的感受，明年再戰東超！我愛領航猿！」底下也有不少粉絲留言，看得出來她的人氣相當不錯，但疑似捲入情感糾紛是否會影響到粉絲對她的喜愛就不得而知了。

關於琁琁在IG向前男友的現任女友道歉一事，本刊傳訊詢問領航猿啦啦隊聯絡人，至截稿前未讀未回。

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