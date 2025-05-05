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小嫻讀音樂系「3事多到喘不過氣」　吐壓力心聲：練習對自己負責

記者王靖淳／綜合報導

女星小嫻（黃瑜嫻）近年回歸學生身分，考上屏東大學音樂系，大一即將步入尾聲的她，今（5）日發文分享面對壓力時的排解方式，同時也坦言：「每週要練的曲子、要寫的報告、要準備的課，多到讓人喘不過氣。」

▲▼小嫻。（圖／翻攝自Facebook／小嫻黃瑜嫻）

▲小嫻近年回歸學生身分。（圖／翻攝自Facebook／小嫻黃瑜嫻）

小嫻坦言，儘管每個星期要練習的曲子、要寫的報告及課程的準備讓她感到有些喘不過氣，但她依然堅持運動，因為她深信：「如果我停止運動，我的身體、我的精神，甚至我的意志，會跟著停下來。」對她而言，運動不是閒下來才做的事，而是維持她身心平衡的必需，「它是我面對壓力、面對自我懷疑時，最真實的自救方式。」

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▲▼小嫻。（圖／翻攝自Facebook／小嫻黃瑜嫻）

▲小嫻曝讀音樂系的壓力。（圖／翻攝自Facebook／小嫻黃瑜嫻）

小嫻進一步分享運動給她帶來的正面影響，她透露流汗的時候，情緒會被洗一遍，所以每次運動，當她產生想放棄的念頭時，反而會提醒自己，那正是種對自己負責的訓練。即使肌肉發抖快沒力，她也會堅定告訴自己：「我這個時候堅持下去，換來的，是更強大的我。」

▲▼小嫻。（圖／翻攝自Facebook／小嫻黃瑜嫻）

▲小嫻分享讀音樂系的心得。（圖／翻攝自Facebook／小嫻黃瑜嫻）

事實上，小嫻日前才發文坦言讀音樂系讓她感到充滿挑戰，不僅每天要學新東西，甚至讓她忙到幾乎沒時間滑手機。為此她幽默表示：「手機是時間小偷。」談到學習節奏的調整，小嫻感嘆過去沒學會的知識，如今一點一滴地補回來，並直呼「真的好喜歡讀大學的日子。」儘管進步幅度不大，她慢慢找到練習方法，沒有像上學期那麼慌張，讓她覺得很踏實。

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