Makiyo直球槓楊丞琳挨轟！　舊愛歐漢聲露面回應了

▲胡瓜、歐漢聲出席鑽石舞台之夜演唱會記者會。（圖／記者李毓康攝）



記者翁子涵／台北報導

由胡瓜發起領軍並主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，2月風光完成北流2場演出後，5日舉辦記者會宣布將於8月2、3日前進台中，主持人胡瓜、歐漢聲（歐弟）率金曲歌王洪榮宏、翁立友，金曲歌后曾心梅以及新生代賴慧如、女團AKB48 TEAM TP和啦啦隊LUXY GIRLS出席，近來Makiyo爆料楊丞琳「紅了就不認了」引發風波，再度被挖出當年踹計程車司機舊事，被網友炮轟該退出演藝圈，對此，舊愛歐弟也低調作出回應。

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▲▼胡瓜的鑽石舞台之夜演唱會頗受好評。（圖／記者李毓康攝）

對於網友撻伐Makiyo應該退出演藝圈，歐弟今低調回應：「他們（網友）有他們的想法。」也轉移話題說：「希望大家都能一起來做公益。」對於「鑽石舞台之夜」備受好評，胡瓜坦言有不少單位來接洽，自己也積極找藝人共襄盛舉，包括張清芳、李宗盛、張信哲等藝人朋友，但他表示由於粗估成本就要1600萬，藝人都只拿「紅包價」，任賢齊甚至直接將酬勞捐出做公益，也開心表示還未賣票，就已替公益團體募得400萬元，讓胡瓜直呼：「很感謝他們。」

而先前傳出華視有意邀請胡瓜以「鑽石舞台之夜」做節目，對此，胡瓜表示：「沒有這件事，只是因為華視很滿意我們做的不錯，希望我們未來除夕夜能留在那邊做，這個沒有什麼答不答應，我也跟華視說我沒有時間做，做節目容易，但關得更快，我不是那麼渴望做新節目，比較渴望做好每件事情。」

「鑽石舞台之夜」演唱會屆時票房收入將投入公益，8月2、3日在台中中興大學惠蓀堂登場，邀請觀眾朋友共襄盛舉，門票5月8日在年代售票系統和四大超商（7-ELEVEn、全家、萊爾富、OK）開賣。

