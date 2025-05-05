阿喜穩交3年被票選「必娶女人」　于美人聽原因震驚：無尊是有多差？

記者孟育民／台北報導

東森綜合《小姐不熙娣》由Sandy吳姍儒代班主持集數播出，節目邀請到于美人、李妍瑾、黃喬歆、徐凱希、阿喜及木星一起聊聊「這些特質讓男人愛慘了，哪有理由不把妳娶回家？！」本次票選除了女星們互投「必娶女人」排行榜外，同時也號召眾多網友參與投票。鮮少登上通告的于美人帶著新節目全台首創時尚命理綜藝《美人餐桌》回歸，任何話題都能在餐桌上毫不保留的分享，人生難免遇到坎坷，但沒有什麼事情是一頓飯解決不了的！

▲于美人登上《小姐不熙娣》。（圖／東森綜合台提供）



值得一提的是，女星互投排行榜必娶女人第一名是「阿喜」，因為大家一致認為她有鄰家女孩、賢妻良母的樣子，「不看對方錢財和外貌」，很注重內涵，聽到這裡于美人也忍不住發問：「無尊外表是有多差啊！」頓時換來全場一陣窸窸窣窣的說：「你去看你去看」、「美人姊妳近看一下」笑翻全場，讓阿喜相當無奈！

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▲阿喜上節目被于美人問男友無尊「外表有多差」。（圖／東森綜合台提供）



徐凱希和黃喬歆都曾是節目《我愛黑澀會》的班底美眉，多年的好交情也讓徐凱希把寶貴的第一名投給黃喬歆，她表示：「黃喬歆是真的勤儉持家，因為有次聚會，她喝很醉卻還是堅持要搭公車回家；半路上忍不住吐在水溝蓋上，下一秒竟「用手把吐全部撥到水溝裡面」，因為她不想清道夫去掃她的吐，也不想要路人去踩到！」這貼心舉動也獲得全場一致好評，忍不住幫她拍拍手！





▲▼黃喬歆優點被狂讚。（圖／東森綜合台提供）

