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快訊／蔡依林新專輯真的來了！　「赤蛇纏繞頭」超狂造型震撼網

▲ 蔡依林主視覺頭頂被赤蛇纏繞。（圖／凌時差音樂提供）

▲ 蔡依林新專輯主視覺頭頂被赤蛇纏繞。（圖／凌時差音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

天后蔡依林睽違6年終於將在6月推出第15張新專輯《Pleasure》，新專輯同名單曲《Pleasure》搶先在5月28日推出，專輯透過文學戲劇中常探討的「七宗罪」去挖掘「慾望」的面貌，蔡依林想強調「慾望不是原罪」，而是人性中美麗又脆弱的本能，首波概念視覺蔡依林頭頂赤蛇纏繞的「美杜莎慾望桂冠」，造型驚豔全網，更首度同步開啟「Pleasure」官網，和粉絲一起一一揭開新專輯的面紗。

▲▼ 蔡依林睽違6年終於推出新專輯。（圖／凌時差音樂提供）

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▲ 蔡依林睽違6年終於推出新專輯。（圖／凌時差音樂提供）

蔡依林在首波釋出的概念視覺，頭頂著赤蛇纏繞的「美杜莎慾望桂冠」搭配直擊人心的靈魂凝視，「蛇」的形象代表慾望、誘惑與好奇心，透過雙眼堅定的凝視，蠢蠢「慾」動的蛇頭，彷彿要吞噬Jolin的靈魂之窗，整張視覺呼應著蛇象徵著危險卻又讓人忍不住想靠近的意象，就像面對各種不同的「慾望」一樣。在東、西方的神話故事中，女媧、美杜莎皆以蛇做為形象，分別展現不同的女性力量，讓Jolin認為非常適合詮釋「Pleasure」的主題，也是對自己內在慾望的靈魂提問。

蔡依林這回也擔綱專輯製作人，參與專輯內大部分的詞曲創作，「之前等合適的歌詞卡關了2、3年，有天突然想說不然我來試試看，寫了第一首歌後覺得很有成就感，就愈寫愈多首，一寫完就發給經紀人看。」她笑稱歌詞創作猶如自我療癒，專輯製作過程也因為求好心切的個性，其中一首歌的編曲就改了34個版本，坦言自己是屬於不斷自我推翻又重建的製作人，「整個製作過程就是我的Pleasure旅程，愉悅不等於極致的快樂，會先感受到痛苦，獲得滿足之後又感受到自負，又再回到內心的自我懷疑，不斷輪迴。」

提到新專輯概念，要回溯到2022年，蔡依林無意間看到一部紀錄片，引發她對「Pleasure」概念的深度好奇，認為不單只是字面翻譯上的「愉悅」，她也好奇「我的Pleasure」到底是什麼，於是從內心自問自答開始，不斷向外尋找答案，從無到有終於完成這張創作專輯，蔡依林表示，不單指性的滿足，也是一般人必然經歷的生活日常，七宗罪的傲慢、嫉妒、憤怒、貪吃、色慾、懶惰以及貪婪都是面對各種慾望而生的反應，她自己也會有這樣的生活經驗，也會在痛苦跟愉悅中來回擺盪。

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