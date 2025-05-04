金秀賢離婚近1年宣布好消息！　簽約新經紀公司「成影帝同門」

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女星金秀賢（現活動名：秀賢）宣布與新公司簽約！她因進軍好萊塢出演漫威電影《復仇者聯盟2：奧創紀元》打開知名度，近年深耕家鄉韓國，推出《奇美拉》、《京城怪物》等作品，演技頗受肯定。私生活方面她2019年嫁給企業家車敏根，於2024年宣布離婚，專心衝事業的她，時隔一年在日前終於確定與知名演員經紀公司SARAM娛樂簽約。

▲金秀賢離開YG後，宣布與新公司簽約。（圖／翻攝自秀賢IG）

SARAM娛樂代表李昭英2日對外表示：「能與演員秀賢合作，我們感到非常高興。」接著補充：「她是一名戲路廣闊，且擁有全球影視作品經歷的演員。我們將全力支持秀賢，讓她能夠展現獨有的氣質與堅韌的能量，在全球各地持續活躍。」根據官網資料，SARAM娛樂旗下目前有趙震雄、孔明、少女時代秀英、朴珪瑛、李沇熹等知名演員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲公司曬出歡迎照片。（圖／翻攝自經紀公司官方IG）

自出道以來，金秀賢持續在好萊塢打拼，除了《復仇者聯盟：奧創紀元》以外，也曾出演《怪獸與葛林戴華德的罪行》，在南韓推出的作品則有《雖然不是英雄》、《京城怪物》、《奇美拉》、《Brain》，以及去年頗受好評的電影《非普通家族》。