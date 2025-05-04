孫生傳0收入酷炫曝「引薦他AV男優工作」！　談解約：我也有做錯

記者黃皓瑋／綜合報導

網紅孫生因身陷性騷擾風波全面停工，至今已沉寂近3個月，日前他在個人社群平台吐露近況，坦言心情焦慮不安：「因為沒有收入，所以加速了恐慌。」對於他近期停工、沒收入的狀況，他的前隊友兼老闆酷炫今（4日）則透露，有引薦AV男優的工作給他，希望能為他提供幫助。

▲酷炫（左）透露有引薦男優工作給孫生（右）。（圖／翻攝自Facebook／Wackyboys ）



孫生過去所屬的團體「反骨男孩」，2月透過官方社群平台發聲，宣佈因性騷擾相關風波與孫生解除合作關係。身為團長兼公司老闆的酷炫，今日在Threads發文，坦言看到有網友指他應為孫生沒有收入負責，對此他直言：「請問當初是我叫他去摸別人屁股或拍道歉影片的嗎？只因為他比較愛討拍所以這個鍋也要算到我頭上？」也表示公司未對孫生提告，「只希望長大了能為自己的人生負責」。

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▲孫生、酷炫過去同為反骨男孩成員。（圖／翻攝自Facebook／Wackyboys ）



貼文一出引發許多網友討論，其中有一些網友為酷炫抱屈，表示「真的倒楣」、「鍋不能甩到他身上吧」、「當老闆辛苦了」，酷炫則坦言「我也有做錯」，也透露：「我有幫他（孫生）引薦一些AV平台等男優的工作，這是我想到唯一可以幫他的方式。」

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