TRASH霸氣脫了開唱！　集體裸上身自嘲變「脫星」

▲ TRASH脫掉上衣寵粉。（圖／華納音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

TRASH昨晚（3日）在高雄巨蛋舉辦《幸福的末班車》15週年演唱會，嘉賓Bii畢書盡更驚喜現身，並演唱彼此合作的單曲〈偶像歌手〉，TRASH表示很感謝Bii畢書盡到場力挺，並且直言：「這一樣是高雄限定！只有高雄才聽得到。」緊接著阿夜提到：「接下來要唱的這首歌，超越100個腹肌。還記得我第一次聽到是我高中的時候，那時這首歌大街小巷到處都在放，當時我只想這個也太帥了，沒想到今天換我要跟他唱這首歌！」而這首歌正是Bii畢書盡的經典單曲〈勢在必行〉。

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▲▼ TRASH邀請畢書盡擔任嘉賓。（圖／華納音樂提供）



TRASH從高雄場宣布至今，演出完售即「脫衣」的聲量即有增無減，昨晚阿夜先是向歌迷下戰帖：「你們敢不敢先脫？」瞬間釣出歌迷大方秀肌肉；就連在台下看演出的Bii畢書盡都忍不住舉手報名。直到「重頭戲」魁剛現身表示：「我知道你們想看我脱並不是因為我身材好，現場還是跟我一樣有容貌焦慮的人，但這裡沒有任何批判，沒人會笑你，沒有人會讓你有任何不舒服。」最後他一鼓作氣的把上衣給脫了，看在魁剛開先鋒，其他三名成員也決定展現自己的身材，突如其來的「福利」，讓歌迷直呼值回票價。

此次更為更貼近觀眾，同樣將舞台再次設定在觀眾席中間，更特別演唱「高雄限定」的不插電版〈綻放〉及翻唱伍佰〈淚橋〉，令全場跟著大合唱，TRASH分享會選唱〈淚橋〉，是因為他們上一次來高雄巨蛋就是為了看伍佰，當時聽到這首歌時，四個大男生全都眼淚失守，阿夜更開玩笑表示：「哭到我媽都不認得我。」因此他們決定翻唱〈淚橋〉，致敬真情流露的時光，也致敬心目中的偶像。

TRASH也各自演唱「單飛」的發行作品，演唱會尾聲，TRASH感性再次感謝歌迷，提到TRASH的15年前及15年後，完全無法想像竟能逐一完成在巨蛋開唱的願望，魁剛表示：「最大最大的功勞，就是你們（觀眾）！謝謝大家願意聽我們的歌也一起喜歡這個團。」趁著成員的父母親們幾乎都來到現場，TRASH也不忘時向家人「告白」。

