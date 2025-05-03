罕見放閃老婆朴信惠！　崔泰俊偷偷曬約會照甜曝「兩人專屬」

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女星朴信惠於2022年1月底嫁給演員崔泰俊，同年喜迎一子，兩人婚後繼續打拼事業，鮮少公開放閃，但每次的甜蜜互動都能引起話題。其中，崔泰俊於3日就透過社群帳號，公開了與老婆朴信惠的低調約會現場，令人羨慕不已。

▲朴信惠、崔泰俊兩人婚後育有一子。（圖／翻攝自Instagram／salt_ent）

崔泰俊3日，崔泰俊在Instagram限時動態上發布了一張照片，照片中可以看到的是某間Omakase壽司餐廳菜單介紹文字的一部分，特別引人注目的是，其中「僅為兩人專屬」的字樣被紅色底線標記，暗示他與妻子在一個私密空間中享受了兩人時光，即使在繁忙的工作行程中，也會抽空約會，享受浪漫時刻，甜蜜的夫妻日常羨煞許多人。

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▲崔泰俊低調放閃引發討論。（圖／翻攝自崔泰俊Instagram）

此前，朴信惠於2024年靠著《來自地獄的法官》攀上新的事業巔峰，同年底拿下SBS演技大賞的Director's Awards，上台時感性致謝，忍不住哽咽，坦言自己不太有自信，「藉著這個機會，想要跟崔泰俊（老公）先生說，我比想像中自尊心還低，謝謝你總是為我應援」，這也是她結婚以來首度在公開場合提到老公，感動許多人。