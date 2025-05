《咒術迴戰》爆紅曲原唱來了！Tatsuya Kitani台北開唱　千名歌迷嗨爆大合唱

記者吳睿慈/台北報導

日本暗黑系搖滾才子Tatsuya Kitani(木谷龍也、木谷竜也)3日晚上在台北Legacy TERA開唱,才剛在台北參加完拼盤音樂祭的他,以特地用中、英雙語親切打招呼問候「你好台灣!我是木谷竜也,大家開心嗎」,全場響起熱烈尖叫聲,揭開演唱會序幕。

▲Tatsuya Kitani於3日台開唱。(圖/大鴻藝術BIG ART / 大福音樂HAPPY MUSIC提供)



Tatsuya Kitani以人氣歌曲〈Rapport〉揭開序幕,瞬間引爆全場熱情,接連演唱動畫《BLEACH 死神 千年血戰篇》第一季主題曲〈Scar〉、〈When The Weak Go Marching In〉等高人氣作品,在深邃有力的歌聲與張力十足的樂隊演出之下,現場氣氛不斷推向高峰。他亦帶來〈Moonthief〉、〈Tell Me About You〉、〈HIDE AND SEEK〉等曲目,以超穩唱功展現其多元豐富的音樂世界。

[廣告]請繼續往下閱讀...

演出中段,Tatsuya Kitani帶來細膩的音樂作品〈Love Song〉、〈HUMANLIKE〉等歌曲,隨著演唱會進入後半段,他再度用三語中、英、台語親切向歌迷致意「謝謝大家」、「Thank you. I love you so much.」、「多蝦,多蝦」等單字,掀起全場陣陣歡呼。

▲Tatsuya Kitani台北開唱,帶來歌曲《咒術迴戰》爆紅神曲,全場大合唱。(圖/大鴻藝術BIG ART / 大福音樂HAPPY MUSIC提供)



曲間他亦感性分享:「我不太確定音樂對每個人而言是什麼,但它曾多次拯救了我。如果我的歌曲也能在你們低潮時幫上忙,那它就有了真正的意義。」並在壓軸演唱超人氣動畫《咒術迴戰 懷玉・玉折篇》的爆紅曲〈Where Our Blue Is〉,全場氣氛沸騰至頂點。最後他以特別安排的〈Preview of Me〉與全場歌迷約定「一定會再回來面」,為台北場演出畫下完美句點,現場掌聲與歡呼聲經久不息。

以細膩歌詞與黑暗美學著稱的Tatsuya Kitani,甫結束香港場次後便馬不停蹄轉戰台北,接著他將繼續前進其他城市演出,延續這股屬於Tatsuya Kitani的音樂旋風。