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張菲媳低胸慶生「解放事業線」　翁馨儀被虧：不可能老公讓妳這樣穿

記者王靖淳／綜合報導

女星翁馨儀2013年和張菲次子張少懷結婚，育有一對寶貝兒女，最近迎來32歲生日的她，今（2）日在社群曬出一系列穿低胸慶生的獨照，貼文一出，不僅喜獲一票網友留言祝福，同時也紛紛大讚她即便當媽，仍保持完美少女感。

▲▼翁馨儀慶生照。（圖／翻攝自Instagram／hsinyiwong）

▲翁馨儀迎來32歲生日。（圖／翻攝自Instagram／hsinyiwong）

透過翁馨儀分享的照片可見到，她身穿一件白色外套搭配黑色低胸裙裝，頭上還戴著「HAPPY BIRTHDAY」字樣的銀色髮箍，耳朵上則配戴長型垂墜耳環，妝容清新自然，格外增添少女感。她手上拿著一個生日蛋糕，並對鏡頭露出淡淡的微笑，同時也不忘在文中俏皮表示：「難得正裝打扮的一天。」

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▲▼翁馨儀慶生照。（圖／翻攝自Instagram／hsinyiwong）

▲翁馨儀穿低胸裙裝慶生。（圖／翻攝自Instagram／hsinyiwong）

翁馨儀在文中分享生日的愉快心情，笑說剛邁入32歲，就不小心把車鑰匙弄不見。她表示，隨著年齡增長，對於生日的期望也變簡單，「生活已經夠累，生日就越過越簡單。」並在文末感謝身邊人的陪伴及支持，「謝謝身邊一直圍繞著我的愛，就足以讓我感受到滿滿的幸福。」此外，翁馨儀不忘自我鼓勵，感謝自己這一年來健康平安地活成想要的樣子。

▲▼翁馨儀慶生照。（圖／翻攝自Instagram／hsinyiwong）

▲翁馨儀IG曬出慶生照。（圖／翻攝自Instagram／hsinyiwong）

貼文及照片曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛寫下生日祝福。面對有網友誇讚「一點都不像32歲，也不像有孩子的媽媽，是少女！」讓翁馨儀看到後忍不住笑回：「嘴太甜了啦！」有趣的是，有網友看到她穿低胸的模樣，留言問道：「不可能師丈有讓妳這樣穿出門吧，妳是不是有帶衣服去換裝？」對此，翁馨儀毫不藏私地坦承，自己也曾擔心裝扮過於隆重，可能會讓別人覺得她很怪。

▲▼翁馨儀回覆網友留言。

▲▼翁馨儀回覆網友留言。（圖／翻攝自Instagram／hsinyiwong）

▲▼翁馨儀回覆網友留言。

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翁馨儀, 張少懷, 張菲

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