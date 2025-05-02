孫生深夜訴苦「心裡很空」　想念拍片日子：沒收入加速恐慌

記者王靖淳／綜合報導

網紅孫生因陷性騷擾風波全面停工，日前更被爆出上酒店，事後他澄清是因為太憂鬱，好友才會帶他去解悶。沉寂近三個月的時間後，稍早他再度透過社群上傳一段自拍短片分享近況，「我心裡還是很空，很想念大家一起拍片的日子。」

▲孫生坦言想念拍片的日子。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

孫生提到，童年曾經歷媽媽被警察帶走的創傷，「有時候覺得很難過，想到小時候我媽突然被警察帶走，剩下我一個人，很沒安全感，就很像現在。」他也坦承，現在的焦慮不安情緒，很大一部分來自「沒有收入」所帶來的壓力，「你也可以說是因為沒有收入，所以加速了恐慌。」

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▲孫生知道有很多人討厭他。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

孫生表示，外界或許認為他死賴在這圈子不走，但其實他自認並非聰明人，「我腦筋確實很笨，我除了表演以外，什麼都做不好，沒有一項做好的。」面對停工後沒收入的現況，他坦言：「當然沒有誰有義務要幫誰一輩子」，同時也透露，對過去工作夥伴與拍片時光的懷念，「我心裡還是很空，很想念大家一起拍片的日子，把歡樂帶給大家的時候。」

▲孫生拍短片抒發心情。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

孫生提到，他知道還是有很多人討厭自己，但他懇求外界體諒他的個性與經歷，「請原諒我的人生就是這麼戲劇化，就是這麼痛苦。」並表示自己難免在分享過程中，被部分的人認為像是在討拍。最後，孫生感謝粉絲給他的鼓勵，讓他在低潮時仍能獲得力量，「讓我有勇氣去抒發一下自己的情緒。」