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韓啦啦隊女神「收粉絲應援驚喜」　放話來台追公車：人生第一次

記者王靖淳／綜合報導

韓華鷹人氣啦啦隊成員「金娜妍」擁有甜美外型，其自然親切的笑容被譽為「初戀系代表」，最近有台灣粉絲為了替她慶生，花錢包下公車廣告，這份心意讓她看到後深受感動，並透過Threads發文寫下真實心境。

▲金娜妍發文感謝粉絲。（圖／翻攝自Instagram／naaa_.y）

▲金娜妍收到粉絲包車應援很感動。（圖／翻攝自Instagram／naaa_.y）

金娜妍透露，這是她人生中首次收到如此大的應援活動，最讓她驚訝的是，自己的照片竟然出現在公車上。驚喜與感動之餘，金娜妍興奮表示，已經迫不及待想跟家人炫耀這份特別的禮物，「粉絲幫我準備的生日應援活動 ，這是我人生中第一次收到這樣的驚喜，我的照片竟然出現在公車上！我要跟家人們好好炫耀一下！」

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▲▼金娜妍感謝粉絲。（圖／翻攝自Threads／naaa_.y）

▲金娜妍發文感謝粉絲。（圖／翻攝自Threads／naaa_.y）

對於粉絲的用心準備，金娜妍內心充滿感激，「我甚至懷疑自己是否值得這麼多的愛。」她表示，身為一個平凡女孩，能夠受到如此這份支持與關愛，讓她感到相當溫暖，並承諾自己會成為一個「能夠回報這份愛的更棒的人。」金娜妍也提到，自己會持續帶來更多精彩的樣貌給大家看，「我們要更常見面喔！」

▲金娜妍（圖／翻攝自Instagram／naaa_.y）

▲金娜妍是韓華鷹人氣啦啦隊成員。（圖／翻攝自Instagram／naaa_.y）

值得一提的是，金娜妍更計劃在休假時親自來台灣一趟，只為一睹那台放有自己照片的應援公車。她笑說，屆時一定不忘會留下「認證照」，還開玩笑提醒大家：「如果你看到一個一直追著那台公車跑的女孩，那應該就是我！」

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金娜妍, 韓國, 南韓, 啦啦隊

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