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香蕉「朝聖白沙屯進香徒步30km」　甜謝老婆陪走7年：我的神太太

記者王靖淳／綜合報導

有「粉紅超跑」稱號的苗栗白沙屯拱天宮媽祖，於1日深夜正式起駕，展開為期10天9夜的進香之旅，吸引近33萬名信徒共襄盛舉。值得一提的是，藝人香蕉（王俊傑）也帶著老婆也到場朝聖，事後更在社群發文分享心得，「最謝謝身旁這位賢內助，陸續陪我走了7年了。」

▲▼香蕉。圖／翻攝自Threads／bnn0705）

▲香蕉朝聖媽祖進香和民眾合照。圖／翻攝自Threads／bnn0705）

香蕉表示「三十多萬人的心願，我也在路上」，他親自搭火車前往白沙屯，並於當晚拜完白沙屯媽祖與山邊媽祖後，即刻背起行李踏上徒步朝聖之路。他強調，這次行程不只是信仰的實踐，更是沿路結善緣的旅程，並寫下祝福「朋友們，希望我們都平安順遂。」

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▲▼香蕉。圖／翻攝自Threads／bnn0705）

▲▼香蕉朝聖媽祖進香。圖／翻攝自Threads／bnn0705）

▲▼香蕉。圖／翻攝自Threads／bnn0705）

香蕉坦言在走了20多公里後更新貼文，他坦言雖然身體歷經挑戰，肩膀、膝蓋及腳底開始出現痠麻與緊繃的情況，但他表示「貼了貼布，狀態很不錯」，並以正向態度鼓勵自己繼續邁進，「看能走多遠」。香蕉還不禁回顧人生的過去與未來，並呼籲大家「一起留好的祝福」，與他一同在心靈上同行。

▲▼香蕉。圖／翻攝自Threads／bnn0705）▲▼香蕉。圖／翻攝自Threads／bnn0705）▲▼香蕉。圖／翻攝自Threads／bnn0705）

▲香蕉分享朝聖媽祖進香的心得。圖／翻攝自Threads／bnn0705）

此外，香蕉提到與老婆一同前行的過程，他感謝對方成為他的後盾，「謝謝我的神太太，互相扶持一起走。凌晨4點半，我們走到極限了。」他透露從當天下午5點多開始走，直到隔天清晨，兩人已完成超過30公里的徒步行程，儘管已鐵腿，仍不減他的堅持及感動，「今年沒跟媽祖身旁，選擇提早向前行。沿途結緣非常多朋友，很開心，尤其超級多人為我們溫暖打氣。最謝謝身旁這位賢內助，陸續陪我走了7年了，還陪我走到走不動為止。」

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香蕉, 王俊傑, 結婚

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