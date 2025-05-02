《絕命終結站》睽違14年回歸！死神「誅九族」　刷新系列最多死亡人數紀錄

記者蕭采薇／台北報導

死神提前上門！經典恐怖片系列新作《絕命終結站 血脈》以全新「誅九族」死法，要其家族三代血債血償，刷新系列最多死亡人數紀錄，受文化部認證「限制級」。

▲《絕命終結站 血脈》死神大開殺戒。（圖／華納提供）

《絕命終結站》睽違14年現身的死神絕不讓粉絲失望，在新片《絕命終結站 血脈》大開殺戒，開創全新「誅九族」玩法，這次不僅向該死的人索命，更要其家族三代血債血償，讓本片死亡人數再攀新高，一舉打破《絕命終結站》系列25年來最高紀錄，恐怖指數狂飆破表，挑戰影迷觀影極限。

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▲《絕命終結站》靠著創意十足的離奇死法，成為影史最具代表性的恐怖片系列。（圖／華納提供）

《絕命終結站》系列自2000年首集上映以來，就靠著創意十足的離奇死法，成為影史最具代表性的恐怖片系列。擔任最新一集《絕命終結站 血脈》導演的查克利普夫斯基表示：「我們不只想向這些經典死亡橋段致敬，更希望能打造觀眾從來沒見過的全新死法。」另一位導演亞當史坦也笑說「我們把各種匪夷所思的死法，呈現在大銀幕的同時也玩得很開心，絕對讓觀眾猜不到。」

▲《絕命終結站 血脈》將挑戰各種出奇不意的精采連環死法。（圖／華納提供）

《絕命終結站 血脈》日前釋出預告就能看到年輕人喜歡的刺青、鼻環，甚至連飲料杯中的冰塊都可能成為死神索命的道具，不僅死法絕不與過去重複，更將挑戰各種出奇不意的精采連環死法，看死神大展身手、連發角色便當，讓人看得頭皮發麻。

《絕命終結站 血脈》首度開創以「血脈」作為死神找下個目標的方式，為這個經典恐怖片IP再度找到全新的恐懼來源，過去曾多次現身的神秘驗屍官也將於本集揭開神祕身世。

▲《絕命終結站 血脈》以全新「誅九族」死法，要其家族三代血債血償。（圖／華納提供）

《絕命終結站 血脈》同時也是本系列首度推出IMAX版本，以最大的畫面震撼呈現瘋狂死法，讓觀眾沉浸式體驗死神所帶來令人窒息的壓力。電影劇情描述大學生史黛芬妮飽受反覆出現的暴力惡夢所困擾，於是決定回到家鄉，尋找唯一可能打破這個循環的人，並拯救家人免於無法避免的可怕厄運。《絕命終結站 血脈》將於5月14日全台上映。