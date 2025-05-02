曾雅蘭21歲女兒解放比基尼！留學2年「超辣身材全露」海灘脫了被看光

記者潘慧中／綜合報導

曾雅蘭與侯昌明結婚超過20年，育有一對兒女，不時會和粉絲分享家庭生活。近日格外引起討論的是，她上傳了21歲女兒的比基尼辣照，還忍不住讚嘆「也太美了吧」！

▲曾雅蘭分享21歲女兒的辣照。（圖／翻攝自Instagram／ya27902000）



照片中，可以看到曾雅蘭與侯昌明的女兒放下一頭及肩長髮，單穿一套黑色比基尼，完美襯托出穠纖合度的曲線，無論是躺在躺椅或是起身隨興地吃零食，渾身都散發出自信風采。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲曾雅蘭21歲女兒在邁阿密海灘解放比基尼。（圖／翻攝自Instagram／ya27902000）



曾雅蘭透露這是女兒在邁阿密旅遊所拍的照片，「怎麼美成這樣」，讓她羨慕忌妒又驕傲，「努力讀書用力玩樂才是大學生活啊！年輕真好啊～～～～～。」

▲▼曾雅蘭與侯昌明育有一對兒女。（圖／翻攝自Instagram／ya27902000）



事實上，曾雅蘭與侯昌明的女兒於2023年成功考進世界排名前三的藝術學校FIT（Fashion Institute of Technology），從完全不敢開口說英文、托福成績一蹋糊塗的情況下，她持續努力到能自信地用英文參與課堂討論，托福分數更是在一年內突飛猛進，讓爸媽欣慰又自豪。