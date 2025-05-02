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王彩樺11個月大就沒娘哭到中斷錄影　17歲進牛肉場被要求脫衣才給錢

記者葉文正／台北報導

三立新聞台《話時代人物》節目，邀約王彩樺專訪，王彩樺將自己16歲出道、在42歲爆紅及一直到今天的演藝圈心路歷程，與主持人鄭弘儀娓娓道來，訪談中談到幼時對母親的情感，以及牛肉場作秀往事，王彩樺兩度淚灑攝影棚，甚至哭到一度中斷錄影。

▲王彩樺(右)接受鄭弘儀訪問。（圖／三立提供）

▲王彩樺(右)接受鄭弘儀訪問。（圖／三立提供）

王彩樺向鄭弘儀透露，從剛出道還小到現在一直會做一件事，小時候就為了表演會到處跑，常覺得自己好像很命苦，於是開始愛算命，「算命老師鼓勵我會走老運，提醒我要積福，我就開始助印佛經」。王彩樺也說，出道後一直提醒自己，一定要當個善良的人。

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▲王彩樺(右)接受鄭弘儀訪問。（圖／三立提供）

▲王彩樺(右)接受鄭弘儀訪問。（圖／三立提供）

錄影當天王彩樺現場重現她的經典神曲「保庇」，這首歌讓王彩樺第一次覺得自己「真的紅了」，她說起一場在高雄某大學的戶外表演，主持人對著全場至少兩千人問，你們最想要看到誰，「那時台下所有大學生，一起大喊王彩樺的時候，在後台我一聽到就哭了，真的好感動」，那時她42歲了，才享受到走紅的掌聲。

訪談中也聊到，剛出道17、18歲時，唱牛肉場的經歷，「我的功能是，脫衣舞小姐上廁所，我就出來唱」，鄭弘儀問「觀眾不會要妳脫嗎」，王彩樺說當然有，還有人喊脫衣就給錢，年紀小一開始不懂應對，後來就會說「阿伯不要啦，我脫你會嚇到，因為我的東西長得不好、你不要看」，牛肉場的點點滴滴積累變成壓力，「曾有一天夢到我脫了，我真的嚇醒」，醒來第一件事先看自己有沒有穿衣服，王彩樺說剛進牛肉場唱歌，其實很害怕，看過有女孩子是被男朋友騙進去的，覺得她們真的很可憐。

王彩樺談起家人的話題，對於才11個月大，母親就離開了，她心裡一直很難過，想起讀小學母親節她永遠戴著白色康乃馨，還曾被笑沒有媽媽，「我回家就會跟我阿嬤問說，為什麼我沒有媽媽」，我甚至因為從小就沒有媽媽，國中的年代還故意耍叛逆，「我對媽媽的印象，只有照片而已」，所以我也告訴自己，自己當了媽媽之後，要把我所有的愛給我的小孩，王彩樺聊到自己對媽媽的想念，一度哭到不能自已。

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