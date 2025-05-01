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蕾菈赴健美賽遭疑「身材整出來的」！　還原真相預告：下月測試做腹肌

記者蔡宜芳／綜合報導

百萬YouTuber蕾菈（Lyla）近來努力健身，日前首度參加健美比賽，獲得了亮眼成績。不過，有網友質疑她「身材都是整出來的」，對此，蕾菈也親自回應，並表示「我是真的滿坦白的了」。

外送用▲▼蕾菈遭疑「身材整出來的」還原真相預告：下月測試做腹肌。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

▲蕾菈首度參加健美比賽就獲得佳績。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

網友表示，自己看過健身朋友的備賽經驗，過程艱辛但成果顯著，並指出蕾菈曾在YouTube頻道上分享過抽脂、整形等經歷，質疑說：「做假腹肌、假胸部、假屁股，幾乎身材都是整形出來的，無知的人還在那裡說她很努力？」

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對此，蕾菈親自留言回應，澄清自己確實在生小孩前進行過抽脂，但健美訓練都是生小孩之後開始的，且從未進行過所謂的「假腹肌」或「假屁股」手術，「希望你可以了解事實後再評論我，謝謝你！」

▲▼蕾菈遭疑「身材整出來的」還原真相預告：下月測試做腹肌。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

▲蕾菈回應網友質疑。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

此外，蕾菈在限時動態中也透露，自己正在剪輯一部關於健美備賽的紀錄片，會毫無保留地將過程展現出來，「我認為我是真的滿坦白的了。」她也提到，自己下個月要動個大手術，打算在休養期間去體驗一下所謂的「做腹肌」，測試看看自己的腹肌能不能維持。

▲▼蕾菈遭疑「身材整出來的」還原真相預告：下月測試做腹肌。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

▲蕾菈透露下個月將動刀，也會趁休養時間測試一下做腹肌的儀器。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

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