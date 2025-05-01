林志玲穿無袖頂12度寒風擺拍！　面對鏡頭「表情秒變」超敬業

記者顧齊祐／綜合報導

50歲的「第一名模」林志玲2019年與日本男星AKIRA結婚，2022年誕下1子「小寶貝」，成為人母後的她，生活與事業依舊備受矚目。近日，她在社群平台上分享了一段拍攝美照時的幕後花絮，頂著12度的寒冷，穿著無袖上衣擺拍，敬業態度令粉絲相當敬佩。

▲林志玲在12度寒風下顫抖。（圖／翻攝自Instagram／chiling.lin）



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影片中，林志玲一開始披著黑色外套以抵擋寒風，但在拍攝開始後，她迅速脫下外套，只穿著無袖絲質上衣和白色寬鬆長褲，搭配銀色鍊條的點綴，整體造型時尚且充滿魅力。即便在寒風中，她依然在碼頭邊擺出各種姿勢，充分展現了專業模特兒的敬業精神。

▲林志玲不畏12度寒風敬業擺拍。（圖／翻攝自Instagram／chiling.lin）



拍攝結束後，林志玲趕緊披上皮衣，並不停搓揉雙手以取暖，但依舊難掩寒意，身體不斷顫抖，讓粉絲們看了十分心疼。影片展現了她在工作中的專業態度，讓人感到欽佩。

▲林志玲披上皮衣，不停搓手取暖。（圖／翻攝自Instagram／chiling.lin）



影片曝光之後，網友們紛紛為林志玲的敬業態度表現讚許，留言表示「志玲敬業精神讓人欽佩」、「光看照片，不知是12度拍的，專業」、「台灣第一名模的地位，永垂不朽」、「太專業了！一秒切換上班模式」、「敬業又專業」。