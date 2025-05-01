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廣播金鐘得主張啟樂被騙去看墓　竟在澎湖「意外中頭獎」

記者葉文正／台北報導

出道超過20年的香港演員張啟樂，2024年憑主持中央廣播電台節目「台味超有港」奪下廣播金鐘獎「生活風格節目獎」的他，日前受邀到澎湖拍攝外景節目時，竟被YouTube頻道「看你老墓」的主持人司徒建銘帶去看中法戰爭法籍將領「孤拔」墓，過程中不僅是感覺身體不適、精神恍惚，還在上車時，不小心一頭撞上門框「中頭獎」撞傷了頭，腫了一大包差點見紅，讓司徒建銘趕緊結束拍攝，立刻帶張啓樂一連跑了二間大廟，澎湖天后宮及觀音亭拜拜壓驚！

▲張啟樂參加「看你老墓」頻道拍攝，主持人司徒建銘（右）介紹中法戰爭法籍將領「孤拔」墓跡。（圖／紅心字會）

▲張啟樂(左)參加「看你老墓」頻道拍攝，主持人司徒建銘（右）介紹中法戰爭法籍將領「孤拔」墓跡。（圖／紅心字會）
此次澎湖行程是在草爺的號召下，找來「電玩女神」陸子玄、「金鐘得主」張啟樂、「我的兄弟成神之路」阿威一起前往澎湖旅遊，途中還受到「澎湖縣議會」議長陳毓仁的熱情招待，不僅是幫忙申請拍攝及行程上的一切協助，還品嚐到滿滿的澎湖美食。司徒建銘說，因為草爺跟阿威都去拍騎水上摩托車的影片了，所以我只好想盡辦法把陸子玄、張啟樂帶去看墓。

▲張啟樂參加「看你老墓」頻道拍攝，主持人司徒建銘（右）介紹中法戰爭法籍將領「孤拔」墓跡。（圖／紅心字會）

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▲張啟樂(左起)與司徒建銘跟草爺以及陸子玄在澎湖。（圖／紅心字會）

「電玩女神」陸子玄到「漁翁島燈塔」拍攝時，主持人司徒建銘也帶領她除了欣賞到矗立了145年，為台澎金馬地區最古老的燈塔之外，同時也紀錄到燈塔的神秘禁區「百年洋人古墓」Nelly紀念碑，據傳為135年前負責看守燈塔英國籍夫婦的八歲因病逝世的女兒墓塚。陸子玄還特別向墓塚獻花，心疼小女孩是「大時代下的浪花」童年就離鄉背景，到離開人世仍在原地守護著這遍島嶼。

▲張啟樂參加「看你老墓」頻道拍攝，主持人司徒建銘（右）介紹中法戰爭法籍將領「孤拔」墓跡。（圖／紅心字會）

▲主持人司徒建銘跟陸子玄。（圖／紅心字會）

張啟樂表示：去年很榮幸的受到廣播金鐘的肯定，就開啟了想要在台灣製作一個電視節目的想法，由於自己是台灣的新住民的緣故，看到本島做新住民議題的節目已經很多了，於是我就想來做一個是屬於「外島新住民」故事的電視節目，這次到澎湖也是為了要蒐集資料，認識在地的新住民朋友；這趟澎湖之行收穫滿滿，除了體驗第一次在澎湖出海玩水、看墓，在澎湖縣議長陳毓仁的邀請下，還成為「澎湖國際海上花火節」的VIP搶先欣賞煙火試放。張啟樂說，更令我驚訝的是，當我跟議長提到我想做「外島新住民」節目時，議長立刻允諾「會全力支持」讓我真的超級感動。

對於參與頻道「看你老墓」張啟樂也說，「這真的是太獨特、有個性，是一般人沒在做的事，令我佩服。」看你老墓，不僅只是看墓這麼簡單，光是找墓、蒐集歷史資料、了解墓主人的故事，這些都是不容易的。雖然初次「看墓」就「中頭獎」幸好主持人司徒建銘立刻帶我去廟裡拜拜，拜完之後我才整個人才恢復精神，比較清醒一點。

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