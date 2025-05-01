高爾宣挑戰國際鐵人三項「勇擠前22%」　還拜師「台灣蛙王」！

記者蔡琛儀／台北報導

高爾宣日前帶領公司員工及旗下三位歌手ADEN王、PIZZALI、林可綸首次挑戰在台東舉辦的「2025 Challenge Taiwan 國際鐵人三項賽」的標準賽接力組項目，最後擠進全部參加者的前22%，順利完賽拿下獎牌，他難掩興奮地說：「明年目標要把公司八成的全都叫來，多運動有益身心，工作起來才會開心！」

▲▼高爾宣帶領公司員工及PIZZALI、王ADEN、林可綸參加鐵人三項比賽，還向「台灣蛙王」蔡秉融（下圖左）請益。（圖／龍大謝提供）

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高爾宣談起當初會答應參加比賽的起因，打趣說：「被朋友連哄帶騙來的！」原來高爾宣在台中的健身教練是鐵人三項熱愛者，從去年就不斷鼓吹他參加比賽，原本沒什麼想法的他，某一天在朋友聚會上聽到教練說：「玖壹壹的洋蔥都可以完成了（洋蔥比過二次了），你們一定也可以啦！」沒想到在身旁的玖壹壹成員建志又補「你不覺得比三鐵是一件很有意義的事嗎？」讓高爾宣當場因為這一句話受到莫大激勵，決定呼朋引伴帶員工一起參戰。

為此，很少游泳的高爾宣從去年開始密集到泳池訓練，「從小我爸就會帶我們去海邊玩，所以對開放水域也很算熟悉，水性不錯；但開始去泳池訓練時，是第一次嘗試這麼長距離的有氧運動，花了一點時間適應，一開始游起來有點無聊，但後來越游越游出興趣！」而高爾宣在參加鐵人三項前一天巧遇「台灣蛙王」蔡秉融，馬上當場拜師請教了一些蛙式的進階技巧，隔天更學以致用放在比賽上，讓他順利完賽，他開心地說：「很感謝老師！讓我當天比賽游起來果然省力非常多！」

▲高爾宣和同事們參加鐵人三項順利完賽。（圖／龍大謝提供）

熱愛運動的高爾宣誓言要把公司變成樂壇「最愛運動的音樂公司」，還立下目標：「自己想要挑戰明年一人完成鐵人三項113公里！」獨樂樂不如眾樂樂的還不忘極力推廣鐵人三項運動，「我覺得這是一項能與自己靜下來對話的運動，在這個資訊爆炸的時代，這種機會真的不多，非常推薦大家也去挑戰！」