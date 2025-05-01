專訪／從少年到老爺爺！「KPOP偶像之神」NELL成軍26年：善意謊言維持團體

記者吳睿慈／專訪

南韓神級樂團Nell於1999年成軍，3位成員主唱金鍾完、貝斯手李正勳、吉他手李在景（團員名字皆為正名）為同齡好友，一路從高中走到如今的音樂生涯第26年，他們是朋友，是夥伴，更是彼此生命中不可或缺的靈魂伴侶。3人日前來到台灣舉辦專場，趁空接受《ETtoday》專訪，分享26年來的相處哲學不靠「話語」，而是靠行動與默契的積累，李正勳說：「不只未來10年、20年、30年到躺下為止，我們都想繼續做音樂。」老夫老妻的相處模式，成了樂團長久走下去的秘訣。

▲Nell於1999年成軍由主唱金鍾完、貝斯手李正勳、吉他手李在景所組成。（圖／記者周宸亘攝）



Nell日前在高雄舉辦專場，樂團「傻子與白痴」擔任嘉賓，會後去了餐廳續攤、交流，李在景笑喊：「有趣的是，我們剛剛好就吉他手、主唱、貝斯手、鼓手這樣面對面坐。」傻子與白痴主唱蔡維澤英文非常好，彼此交流了台灣、韓國做音樂模式的不同，或者是身為樂團所遭遇的有趣事件或困難之處，金鍾完過意不去說著：「雖然說有點可笑，但其實是非常有幫助的時間。」更去體驗了原住民美食「鴕鳥肉」，3人豎起大拇指表示「好吃」，這趟音樂交流也讓他們在異地的熱情與美食中，重溫音樂之外的溫度。

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▲Nell相處模式就像老夫老妻，絕不觸碰彼此底線。（圖／記者周宸亘攝）



團體邁入第26年頭，「爭執」對於Nell來說已是過去式，金鍾完形容，「我們像是各自睡自己房間的夫妻，我們是尊重彼此、各自睡自己房間，不觸碰對方底線的老夫老妻。」李正勳補充說道：「起初成軍3年還在磨合，但那之後，我們就會知道原來這部分不同，並認同與對方不一樣的地方，然後不會觸碰到那個底線，所以就很像是夫妻生活。」他們尊重彼此，絕對不碰底線，李在景灑脫回答：「比起別的團體，我們吵的架根本微不足道。」

▲金鍾完可以輕易地向成員說出心中秘密。（圖／記者周宸亘攝）



3位大男人的相處既不肉麻，20年友誼更是真誠可貴。金鍾完透露，只要適逢年末時，他們會製作一整年的手冊或照片集，趁著這段時間就會寫下想對彼此所說的話，就連「秘密」在他們之間更是不存在。金鍾完零猶豫回答「我是可以全部說出來的風格」，如果真的有心事，李正勳、吉他手李在景是他的首選，「跟他們說心事，我不覺得有什麼特別困難，可以輕鬆地說出來。」

20年來最久，撇除去當兵的2年，他們最久只能撐3到5天不聯絡，金鍾完幽默笑虧：「不是出自於真心的擔心，而是你是不是在哪裡做些什麼奇怪的事的那種擔心。」李正勳、李在景認同般地點點頭跟著笑出來，傲嬌的語氣帶點珍惜感，嘴上雖喊著「肉麻」，但他們不刻意親密，也從不疏離。

▲Nell承認對彼此說過「善意的謊言」，但反面來說，也是維持樂團的秘訣之一，從不刻意戳破。（圖／記者周宸亘攝）



▲李在景被爆料經常練習時遲到，但大家不會刻意指責。（圖／記者周宸亘攝）



就連對彼此撒過的謊，也是為對方著想的「善意謊言」，金鍾完說：「有時表演狀況不好，我會問『不覺得怪怪的嗎』，他們反而會說『還行啊』，像是這樣的對話，這樣看來也是善意的謊言，其實一點都不好，雖然做錯了，但會安慰對方『沒事沒事』，這種善意的謊言在我們做音樂的時候經常發生。」他接著反虧李在景「經常性遲到」，每當李在景找藉口表示「外面很塞車」，他們深知李在景只是感到抱歉在找藉口，不會刻意戳破，「某種程度來看也是我們樂團可以維持這麼久的秘訣之一，不是什麼嚴重的謊話，沒必要追根究底，就回答說『好喔，知道了，就這樣吧』，以這樣的方式帶過」。

▲▼Nell相約下個10年、20年，音樂要做到躺下為止。（圖／記者周宸亘攝）



樂團一起走過26年，被問到成為「老爺爺」之後會繼續唱嗎？Nell的答案很老實，「我們不太聊非常非常遙遠的未來，可能會聊5年左右之內的事情，比方說5年後我們應該要怎樣。」但現年45歲的金鍾完不忘自虧：「5年後我們是老爺爺了嗎？」李正勳則給予樂迷一劑強心針：「不只10年、20年、30年到躺下為止，我們都想繼續做音樂。」更多Nell專訪影片，主唱金鍾完開金嗓獻唱〈行走記憶的時間〉請關注粉絲專頁「韓星爆爆」。