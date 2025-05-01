吳淡如挑戰戈壁「跑100公里」奪亞軍！　曝3天未洗澡：鼻孔全是沙

記者顧齊祐／綜合報導

女星吳淡如近日飛往大陸挑戰戈壁100公里路跑，並以驚人毅力完成比賽，獲得亞軍。她在Facebook分享這段旅程的喜悅，並透露為了完成挑戰，自己有三天未洗澡。

▲吳淡如近日飛往大陸挑戰戈壁路跑。（圖／翻攝自Facebook／吳淡如）



吳淡如今（1）日曬出一張照片，手裡握著銀色的亞軍獎盃，並開心指著獎盃，表示「戈壁，三天沒洗澡，拿到的亞軍」。她鼓勵大家勇於挑戰不擅長的領域，說道「只要你有興趣，願意挑戰，一切都有可能！只要出門，就會到。只要你想，就有可能」。

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▲吳淡如以驚人毅力完成挑戰，奪得亞軍。（圖／翻攝自Facebook／吳淡如）



早在4月29日，吳淡如已提前分享自己完成挑戰的心情，表示「92公里（肯定超過，因為還是有迷路）剛剛完成，我現在已經3天沒有洗澡，一臉灰，鼻孔裡也全是沙」。還強調在經歷辛苦的過程後，完成的成就感是值得的，並笑說「我再也不來跑了⋯⋯呵呵」。

▲吳淡如透露，為了完成挑戰有三天沒有洗澡。（圖／翻攝自Facebook／吳淡如）



而這次挑戰並非吳淡如首次征服戈壁，2017年時她也曾成功完成挑戰，回憶當時的情景，她表示戈壁的氣候多變，有時風大又冷，有時陽光強烈。她還透露「其實第一次跑戈壁的時候，我有發誓我再也不要做這種苦差事。然而，事過境遷，我覺得沙漠的天空裡，那麼閃亮的星星的確值得再看一次，只要我還可以」。

▲吳淡如2017年時也曾挑戰過戈壁。（圖／翻攝自Facebook／吳淡如）