記者潘慧中／綜合報導

短今（胡馨儀）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員，私底下不時會和粉絲分享生活點滴。她近日便在社群網站坦言，因為工作關係，「導致小腿肌肉壯得像運動員」，只好透過施打肉毒針改善，讓外界意外窺見身為啦啦隊員背後辛苦的一面。

▲短今在小腿施打肉毒。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）



照片中，可以看到短今捲起黑色長褲，腿上已被畫好數條白色標記線，顯示出預計被施打肉毒的位置，穿著藍色服裝的醫師仔細地為她進行治療。

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▲短今求助完醫美1個月後就有顯著效果。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）



之所以想要改善小腿線條，短今解釋由於長期練習跳應援舞蹈，造成小腿肌看起來很壯，「在螢幕上的狀態不好看」，只好求助醫美診所施打肉毒，「幫助我擁有纖纖玉腿」，結果剛過1個月就有顯著效果，「真的好開心喔。」

▲短今因為練舞留下「職業傷害」。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）



事實上，短今當初因為長相神似南韓女星李英愛，才有了「短今」這個名字；而之所以會接觸到棒球，是因為朋友剛好帶她去看比賽，坐在現場的她備受震撼並決定報名徵選。