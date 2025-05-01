許允樂演講「李玉璽低調坐台下」被拍超甜一幕！上下都露…男友直盯閃炸

記者潘慧中／綜合報導

許允樂和張兆志離婚1年後，日前證實與小6歲的李玉璽交往中，渾身散發著粉紅泡泡。更令粉絲驚喜的是，她近日在台北舉辦完講座，網友直到她上傳照片後才發現，原來男友當天低調隱身於觀眾席中！

▲▼許允樂演講時，李玉璽低調坐在台下。（圖／翻攝自Instagram／byleway）



[廣告]請繼續往下閱讀...

許允樂發文時不但搭配李玉璽的歌〈帶我看見〉放閃，還將男友當天悄悄坐在觀眾席的側拍照藏到第5張。只見李玉璽戴著灰色棒球帽和黑色口罩，穿著深色帽T，眼神直盯著前方的許允樂超甜蜜。

▲許允樂演講完才悄悄放閃。（圖／翻攝自Instagram／byleway）



照片中，可以看到許允樂身穿米杏色西裝外套，搭配低胸服裝，若隱若現出渾圓半球，下半身裙襬的高衩開到直逼大腿根部，完美襯托出穠纖合度的白皙長腿。

▲許允樂演講當天穿超辣！（圖／翻攝自Instagram／byleway）



事實上，李玉璽當初是因舞台劇《婚內失戀》與許允樂擦出火花，後來因不約而同在社群網站po出香港郵輪照，私下關係才進一步引起粉絲猜測。而隨著他認愛之後，女友也低調發文吐露心聲，「感謝曾經／感謝經歷／感謝祝福／感謝一切／感謝大家／感謝自己／也感謝愛與被愛同時發生。」