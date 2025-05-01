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《全民大悶鍋》停播！洪都拉斯睽違10年驚喜同台邰智源　感動憶當年

記者孟育民／台北報導

由邰智源、邵大倫主持的公視台語台旅遊實境節目《來去恁兜洗魂舒》，最新一集迎來特別嘉賓—洪都拉斯驚喜登場！洪都拉斯感嘆《全民》系列節目停播10幾年來竟都沒有再一起工作過，邰智源笑憶從《連環泡》認識至今，「我們一起打拼快35年，竟然是第一次出來玩。」

▲▼洪都拉斯睽違10年首合體邰智源。（圖／公視台語台提供）

▲洪都拉斯睽違10年首合體邰智源。（圖／公視台語台提供）

洪都拉斯也感性回憶，「當年你才24，我23歲剛退伍，時光飛逝，竟然已經30幾年了！」此次兩人造訪彰化二水、員林，洪都拉斯更感佩老友的體力與精神，「這次出來玩才知道，以你的年紀還來主持這麼需要體力的節目，我真的很感動。」

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兩人不只情誼深厚，默契也如昔。節目中欣賞金曲提名樂團「農村武裝青年」的演出時，邰智源臨時起意，隨興一拱洪都拉斯自彈自唱。「洪哥」完全無準備，笑著拿起吉他便即興清唱，邰智源則在一旁興奮打拍子應援。沒想到合奏到一半，「農村武裝青年」的大提琴手一加入，洪都拉斯竟瞬間中斷，邰智源笑虧：「你現在唱歌是會喘喔？」洪都拉斯趕緊圓場解釋：「太久沒唱，她幫我伴奏我會不好意思啦！」

▲▼洪都拉斯睽違10年首合體邰智源。（圖／公視台語台提供）

洪都拉斯、邰智源默契依舊十足。（圖／公視台語台提供）

邰智源與洪都拉斯此次拜訪「古月葡萄」胡姓老闆一家，體驗為葡萄「疏果」，藉由剪掉內部過於密集的果子，讓養份能傳給所有的果實。不料邰智源因老花眼沒看清楚，把外層完整的果實剪掉，讓老闆胡志豪忍不住喊：「本來很漂亮的，你這樣剪破一個洞，要扣薪水啦！」邰智源慌張把剛剛藏在口袋裡的葡萄掏出來，開玩笑說：「真的完了，不然我塞回去好了啦…」現場笑聲不斷。

▲▼洪都拉斯睽違10年首合體邰智源。（圖／公視台語台提供）

▲邰智源體驗剪葡萄。（圖／公視台語台提供）

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邰智源, 木曜, 來去恁兜洗魂舒, 邵大倫, 洪都拉斯, 全民大悶鍋

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