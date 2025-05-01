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家家睽違6年發片陣容超狂　瑪莎是音樂總監「金曲歌王、樂團都來了」

記者蔡琛儀／台北報導

家家睽違6年將推出全新專輯《你給我的》，由五月天瑪莎擔任音樂總監，並邀請與林憶蓮、方大同長期合作的金曲製作搭檔Derrick、Fergus，更聯手金曲級創作陣容共同打造所有曲目，包括金曲歌王HUSH、金曲樂團麋先生、創作才子韋禮安、小宇宋念宇，以及黃建為、阿蘭AC、文慧如等多位實力堅強的音樂創作人，陣仗相當龐大。

▲▼家家推新專輯《你給我的》。（圖／相信音樂提供）

▲家家新專輯製作陣容龐大。（圖／相信音樂提供）

家家日前舉辦聽歌分享會，邀請音樂人、創作者、藝人及媒體搶先感受新作魅力。製作人分享做這張專輯時，是想像著「如果披頭四來為家家製作專輯，會是什麼樣子？」在講究復古的編曲與音色中，也巧妙保留現代音樂的頻率。其實，早在合作影集《華燈初上》插曲〈雨夜花〉時，製作人便發覺家家獨特的嗓音非常適合復古靈魂樂，直誇「家家的『靈魂味』在華語女歌手中非常罕見！」

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製作人也鼓勵家家以最自然的狀態投入演唱，因此，家家拋開「完美」的束縛，將自己最真實的面貌展露在《你給我的》專輯當中，她說：「我很喜歡這張專輯的誠實，希望大家也會喜歡。」在聽歌會上，家家談起錄音過程：「製作人給我很大的空間，錄音的時候有好幾首歌沒唱幾次，他們竟然就說OK、收工，一直跟工作人員說可以叫計程車回家，我自己也莫名其妙、半信半疑。」率性又可愛的語氣逗笑眾人。

▲▼家家推新專輯《你給我的》。（圖／相信音樂提供）

▲家家推新專輯《你給我的》。（圖／相信音樂提供）

《你給我的》自2019年開始籌備，這段期間家家歷經世界與個人生活接連不斷的變化，許多突如其來的事件令她措手不及，曾一度陷入低潮，形容自己一度像是「無助的孤兒」，但在沉澱心情、重新梳理感受後，家家感謝每一段滋養她生命與歌聲的經歷，並終於在2025年正式完成作品。

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