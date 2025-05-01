悲傷從來沒有答案，黑暗盡頭總是有光　柯佳嬿新書藏12大療癒金句

記者黃庠棻／台北報導

女星柯佳嬿日前推出個人首本長篇小說《夢 游記》迴響熱烈，接連在誠品、金石堂、博客來等各大購書網站勇奪銷售冠軍，作品以夢境為主題，她坦言是因為自己對於夢境原本就很感興趣，時常也會記得自己的夢境內容，因此才有了這本書的誕生。

▲柯佳嬿日前推出首本長篇小說《夢 游記》。（圖／重版文化提供）



柯佳嬿在《夢 游記》用獨特的溫柔筆觸療癒了許多讀者，日前舉辦簽書會時，更有從韓國、香港特地搭飛機參加的書迷，現場也有來自台灣各地的粉絲大集合，包括花蓮、台南與高雄的朋友都熱情參加。而書中更有許多「金句」讓民眾看了相當感動，以下就精選了作品中的12大動人金句。

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▲柯佳嬿日前推出首本長篇小說《夢 游記》。（圖／重版文化提供）

1.遺忘不見得全然是壞事，正因為不記得那些悲傷的遭遇，因此沒有機會感到悲傷。

▲柯佳嬿首本長篇小說《夢 游記》12大金句。（圖／記者黃庠棻製圖）

2.人生有些時刻太美，美到我希望時間能永遠停止在那裡，而能留住的東西太少，失去的總是太多。

▲柯佳嬿首本長篇小說《夢 游記》12大金句。（圖／記者黃庠棻製圖）

3.所有的問題總有解決辦法，總會找到答案，可能只是現在還沒有想到，不代表未來困難不會迎刃而解。

▲柯佳嬿首本長篇小說《夢 游記》12大金句。（圖／記者黃庠棻製圖）

4.時間還沒有到，就不會知道答案，時間會在我們該知道的時候把答案帶來。

▲柯佳嬿首本長篇小說《夢 游記》12大金句。（圖／記者黃庠棻製圖）

5.愛情的結束跟死亡其實有點類似，都留下了一點關於這個人的東西和回憶。

▲柯佳嬿首本長篇小說《夢 游記》12大金句。（圖／記者黃庠棻製圖）

6.人們總追求永恆，往類似永恆的事物靠近，但其實永恆是一瞬的，只存在每個瞬間。

▲柯佳嬿首本長篇小說《夢 游記》12大金句。（圖／記者黃庠棻製圖）

7.會感到傷心，跟能夠愛人一樣要感到慶幸，有一個人能帶給我們這樣的感受和心情，其實是珍貴的。

▲柯佳嬿首本長篇小說《夢 游記》12大金句。（圖／記者黃庠棻製圖）

8.只要有一件讓我感到快樂的事情，就足夠支撐整我的整個人生。不管是身體或心裡受了傷，只要活著就可以慢慢復原。

▲柯佳嬿首本長篇小說《夢 游記》12大金句。（圖／記者黃庠棻製圖）

9.悲傷從來沒有答案，最難的一直都是放下。黑暗的盡頭總是有光，只要一直走就能找到出口。

▲柯佳嬿首本長篇小說《夢 游記》12大金句。（圖／記者黃庠棻製圖）

10.太相似的兩個人就像兩個相同的磁極，當中存在著某種類似離心力的宿命，無論怎麼追趕，永遠無法靠近彼此。

▲柯佳嬿首本長篇小說《夢 游記》12大金句。（圖／記者黃庠棻製圖）

11.那些傷心都是昨天的事，我不應該還留著他們。是我把自己困住了，是我自己要耽溺在那樣的傷心裡，因為痛讓我還活著。

▲柯佳嬿首本長篇小說《夢 游記》12大金句。（圖／記者黃庠棻製圖）

12.任何會讓我想起他的東西我都沒留下。如果物品有記憶，曾經被深愛眷戀過，相信他們也得以安息。

▲柯佳嬿首本長篇小說《夢 游記》12大金句。（圖／記者黃庠棻製圖）