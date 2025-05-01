何妤玟上節目「右奶疑似走光」！大小奶下垂畫面曝　節目緊急打碼

▲何妤玟在節目上不經意露出大小奶。（翻攝自YouTube)

圖文／鏡週刊

何妤玟一年前參加小S主持的《小姐不熙娣》錄影，在節目上穿著微露南、北半球的背心裙大跳韓女團BLACKPINK一員Rose的〈On the ground〉，上場跳舞前，何妤玟自曝說：「我有大小奶ㄟ ，而且我沒有擠也沒有弄，一切原始。」她為自已的演出先打預防針，沒想到在聊天過程中，被網友發現她右奶下垂且疑似走光。

走出離婚陰霾的何妤玟，難得在節目上大秀性感熱舞，她透露，因為女兒的關係才選擇了跳BLACKPINK的歌，對她來說是一大挑戰，且為了表現出Rose熱舞的酷勁，何妤玟臉上面無表情，保持酷樣，舞蹈動作大，也讓她的雙奶上下緣若隱若現，而小S則吐槽她跳舞像死掉，動作像蚌殼精，讓何妤玟相當無奈。

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▲何妤玟右奶疑似露太多走光。（翻攝自YouTube)

不過相較於舞蹈被評論，何妤玟微露出的大小奶更引人注目，尤其在雙手比劃之間，右奶的下半球頻頻往下垂，雙奶比重不均，更有網友放大截圖，指何妤玟疑似走光，引起不少討論，也發現節目組有幫何妤玟打碼遮奶，似乎也發現了她露的太多。



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