八點檔男星「被打到視網膜剝離」緊急開刀！戲份突被神隱…原因曝光

▲王燦上週還請假戴眼傷出席公益。（翻攝臉書）



圖文／鏡週刊

民視八點檔《好運來》中飾演黑心議員的王燦，劇中幹盡見不得人的勾當，是全劇的關鍵大魔王。然而近日他卻突然「神隱」一個月，劇情僅以出國交代去向。據悉，王燦其實是悄悄接受視網膜剝離修復手術，甚至一度有失明危機。

傳出他眼傷的導火線，竟與拍戲時一場激烈對手戲有關。兩個月前，他與飾演角頭老大的龍天翔對戲，劇情中龍天翔在得知情婦與兒子有染後情緒爆發，不僅狠打賴慧如，還當場連打飾演兒子的王燦兩個巴掌。由於龍天翔出身武行，打戲一向來真的，當場王燦眼泛血絲，但他當時不以為意。沒想到隨後視力急速惡化，緊急就醫後才發現左眼已視網膜剝離，立刻安排手術。

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▲王燦遭龍天翔掌風打到跌坐沙發。（翻攝好運來YT）



▲龍天翔武行出身對動作戲十分要求。（翻攝好運來YT）



龍天翔當時表示，他向來強調打戲要有真實感，踢踹、掌摑皆真實演出，但事前都有排戲與動作設計，強調雙方都有默契。他也大讚王燦「非常耐打」，兩人為戲拼搏只為呈現最佳效果。怎料這場戲後，王燦雙眼佈滿血絲，最終甚至得進開刀房！

同場演出的賴慧如也受苦不輕。她在戲中飾演捲入不倫的情婦，遭龍天翔飾演的黑道男友毒打，過程中不斷被扯、被摔，哭戲重來數十次。她坦言導演喊卡後，整個人癱在地上動不了，身心俱疲。

▲龍天翔戲裡逞罰偷情的賴慧如憤怒掐臉也是來真的。（民視提供）



▲王燦拍了一個晚上的巴掌戲，雙眼已經爆血絲。（民視提供）



據了解，王燦早年曾動過眼部手術，視網膜本就較脆弱，這次雖全力配合拍攝，但意外仍無法避免。幸好手術順利，他目前正積極休養，預計不久後會重返劇組。

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